Altınordu Belediyesi'nden esnafa toplam 1 milyon TL'lik destek

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediyesi, pandemiyle destek paketi kapsamında kentteki bin esnafa toplamda 1 milyon TL'lik yardımda bulundu.

Altınordu Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında, hayata geçirdiği 15 milyon TL'lik 'Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi' kapsamında, kentteki bin esnafa 1 milyon TL'lik yardımda bulundu. Türkiye'de bir ilk olarak görülen ve yapılan yardımlara ek olarak uygulanan, esnaf, işçi, üretici, sporcu, sanatçı, öğrenci, engelli bireyler, yeni bebek sahibi olan aileler, üretici köylü kadınlar ve yaşlıları kapsayan 15 milyon TL'lik pandemi desteği kapsamında kentteki bin esnafa biner TL olmak üzere toplamda 1 milyon TL'lik yardım esnafa ulaştırıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından hayata geçirilen proje kapsamında esnaf, zor zamanlarında can suyu olan desteklerle ayakta kalmaya devam ettiklerini belirterek, Başkan Aşkın Tören'e teşekkür etti. - ORDU

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