Gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Adıyaman'da balık tutmak için sandalıyla açıldığı Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da balık tutmak için sandalıyla açıldığı Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan kişiyi Afad ve jandarma ekipleri kurtardı.

Mustafa Sedat Özkoçak (48), balık tutmak amacıyla merkeze bağlı Bebek köyü yakınlarından sandalla gölete açıldı.

Bu sırada şiddetini artıran rüzgar nedeniyle göletteki kara parçasına sığınan Özkoçak, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Ekipler, Özkoçak'ı bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkardı.

Özkoçak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı

Gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı

Gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı

Gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı
AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 22:41:30. #1.11#