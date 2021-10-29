Adana'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında su korteji yapıldı - Haberler
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Adana'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında su korteji yapıldı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında su korteji yapıldı

Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Seyhan Nehri'nde su korteji yapıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Seyhan Nehri'nde su korteji yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı kapsamında su korteji düzenlendi.

Seyhan Nehri'nde gerçekleştirilen su kortejinde kanocu, paddle board ve kürek sporcuları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

Nehirde tur atan su korteji, havai fişekler eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşlar Taşköprü ve gölet kıyısından cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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