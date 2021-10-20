Adana'da aracında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Haberler
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Adana'da aracında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da aracında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Ö. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerinin merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yol kontrolü yaptığı sırada şüphelendikleri aracı durdurduklarını ve M.Ö'ye ait otomobilin şoför koltuğunun alt kısmında sentetik uyuşturucu ile bagajda dijital terazi ele geçirildiğini bildirdi.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.Ö, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık M.Ö'nün mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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