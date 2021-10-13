ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan donanmalarının

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan donanmalarının Bengal Körfezi'ndeki ortak tatbikatının başladığı bildirildi.

Kyodo ajansının Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 4 ülkenin oluşturduğu Quad ittifakının "Malabar 2021" tatbikatı başladı.

MSDF'ye göre tatbikata ABD donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Carl Vinson, bir Avustralya fırkateyni, bir Hindistan destroyeri ve iki Japon gemisi katılıyor.

Japonya'da Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, düzenlediği basın toplantısında, tatbikatın "serbest ve açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için 4 ülkenin ilişkilerini güçlendirmesini umduklarını bildirdi.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'ndeki ortak tatbikat yarına kadar sürecek. Malabar, Çin'in, Hint-Pasifik bölgesinde artan faaliyetlerine karşı bir girişim olarak görülüyor.

İlki Hindistan ve ABD donanmalarınca 1992'de düzenlenen Malabar tatbikatlarına Japonya 2015'te dahil olmuştu.