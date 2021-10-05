AB, Belarus'tan gelen göçmenleri engellemek için Afrika ülkeleriyle temasta

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Belarus'tan AB sınırlarına göçmen gelmesini engellemek için Irak'tan sonra bazı Afrika ülkeleriyle temaslar yürütüyor.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaki Belarus konulu oturumda milletvekillerine konuşma yaptı.

Belarus yönetiminin muhalefete baskı uygulamaya devam ettiğini söyleyen Johansson, AB'nin muhalefeti desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. Johansson, Belarus yönetiminin göçmenleri AB'ye karşı araç olarak kullandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hava güzergahları, Belarus rejimi tarafından kişilerin Belarus'a getirilmesinde kullanılmaktadır. Bu yıl Belarus-AB sınırından 6 bin kişi gelmiştir. Geçen yıl ise bu sayı 150 olmuştu. Gelenlerin çoğu Irak'ın yanı sıra Kongo, Kamerun ve Suriyelidir. Belarus, bu ülkelerden gelenler için bilinen bir göçmen yolu değildir. Belarus göç baskısı altındaki bir ülke de değildir. Genelde Belarus'a sığınma başvurusu yapılmamakta, Belaruslular sığınma başvurusu yapmaktadır. Rejim AB'ye baskı uygulamak için eşi görülmemiş şekilde insanları kullanmakta ve aynı zamanda bundan para kazanmaktadır."

AB'nin Irak hükümetini ikna ederek Irak'tan Belarus'a gidişleri durdurduğunu kaydeden Johansson, bu defa da Afrika'daki kaynak ülkelerle aynı amaçla görüşmeler yaptıklarını belirtti. Johansson, görüşmelerin detayı hakkında bilgi vermedi.

Irak hükümeti, AB ile görüşmelerden sonra ağustosta Belarus'a uçuşları geçici olarak durdurmuştu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eylül başında Bağdat'ı ziyaret ederek Irak'tan Belarus'a geçici olarak durdurulan uçuşların kalıcı şekilde sonlandırılması için Irak hükümetinden talepte bulunmuştu.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden göçmenleri getirerek AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndermek, "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birlik'i bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

AB, Belarus'ta Ağustos 2020'de yapılan seçime hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı uygulandığı gibi gerekçelerle aralarında Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bulunduğu çok sayıda Belaruslu kişi ve kuruluşa yaptırım uyguluyor.