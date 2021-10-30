98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü Yapıldı

ORDU (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Ordu Valiliği tarafından düzenlenen yürüyüş, Akyazı Mahallesi'ndeki sahil bandından başladı. Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve meşale taşıdığı yürüyüş, sahil güzergahı takip edilerek İlkadım Anıtı'nda sona erdi. "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" etkinliğinin sonunda ışık gösterisi yapıldı. Gökyüzüne dilek feneri bırakılarak görsel şölen oluşturuldu. "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" etkinliğinin sonunda bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Bugün, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü Ordu'muzda da büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet yürüyüşüne katılan değerli çalışma arkadaşlarımıza, gençlerimize ve Ordu Ailemize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Yürüyüş organizasyonunda emeği geçen herkesi de kutluyorum. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa kemal Atatürk'ü, bu topraklara canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha şükranla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu, gönüllerimiz mutlu olsun. " dedi. Düzenlenen etkinliğe, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Baro Başkanı Av. Sibel Torun, Vali Yardımcıları Bayram Gale, Gökhan İkitemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul, kamu çalışanları, güvenlik görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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