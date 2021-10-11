3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, neleri değiştirecek?

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın "Buna ilişkin startı kasım ayı içinde vereceğiz" dedi. 3600 ek gösterge teklifinin kendilerine ait olduğunu dile getiren Yalçın, "Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız" diye konuştu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesi 2022 sonuna kadar çözülecek." ifadelerini kullandı.

Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitime veriyoruz. 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay 20 bin öğretmenimizi göreve başlatmanın mutluluğunu yaşadık. Öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Ek göstergede statü mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslek gruplarını kapsayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikaların yer yer aldığı çalışma grubunca yasal çerçeveye dönüştürülecek.

Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Yeni çalışma ile müfettiş, uzman, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

EK GÖSTERGE İLE NE DEĞİŞECEK?

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 20-25 oranında artacak. Mevcut sistemde dört yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis, din görevlileri 3000 ek göstergeye, hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu din görevlileri de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

Yaklaşık 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 lira, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 lira. Bugün 30 yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan bir memur yeni uygulamayla 190 bin lira emekli ikramiyesi alacak.

EK GÖSTERGE ARTIŞI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 3600 ek gösterge konusuna da değindi. 2022 yılı sonuna kadar 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz'' dedi.

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