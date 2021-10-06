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2021 YKS-LGS Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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2021 YKS-LGS Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2021 YKS-LGS Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla Valilik YİKOB...

2021 YKS-LGS Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda 2021 YKS-LGS Tekirdağ verileri değerlendirildi.

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Haber: 2021 YKS-LGS Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
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