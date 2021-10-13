2 bin 700 yıllık eserler, 17 yıl sonra müzeye taşındı

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan, tarihi 2 bin 700 yıla dayanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan 8 heykel ve binlerce parça eser, Manisa Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin kapasite yetersizliği nedeniyle Aigai Kazı Deposu'nda tutuldu. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'nce ilçede yapılan Manisa'nın yeni müzesi tamamlandı. Depoda tutulan eserler, 17 yılın ardından yeni müzeye taşındı.

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi 2 bin 700 yıla dayanan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınındaki Aigai Antik Kenti'nde 2004'ten bu yana kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan 8 heykel ve binlerce parça eser, Manisa Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin kapasite yetersizliği nedeniyle Aigai Kazı Deposu'nda tutuldu. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından ilçeye yapılan Manisa'nın yeni müzesi tamamlandı. Depoda tutulan ve aralarında 'Tanrıça Hestia' heykelinin de bulunduğu eserler, 17 yılın ardından yeni müzeye taşındı. Eserlerin gelecek yıl açılacak müzede halkın izlenimine sunulacağı belirtildi.

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