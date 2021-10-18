17 Ekim Masterchef kim elendi? MasterChef izle! MasterChef veda eden isim belli oldu! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 Ekim Masterchef kim elendi? MasterChef izle! MasterChef veda eden isim belli oldu!

Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, Masterchef 17 Ekim 2021 kim elendi? MasterChef son bölüm izle! Son Dakika: Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef elenen kim? Masterchef son elenen isim kim oldu? MasterChef izle!

Masterchef elenen kim? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt arandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Masterchef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacıları arasındaki mavi ve kırmızı takım üyeleri arasındaki kritik eleme gecesi mücadelesine sahne oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda potaya giren Burcu, Pelin, Tahsin, Azize, Mustafa, Dilara arasından birisi bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Peki, Masterchef 17 Ekim 2021 kim elendi? Son Dakika: Masterchef'te bu hafta kim elendi? MasterChef izle! İşte detaylar haberimizde...

MasterChef'te 7 yarışmacı 2 aşamalı eleme turuna katıldı. İlk aşamada Eren, Pelin, Burcu ve Ateş eleme potasından kurtuldular. İkinci aşamada eleme turuna Mert, Rabia ve Milhan kaldı. Mert, Milhan ve Rabia; Danilo Şef'in imza tabağı olan İncik'i yapmak için tezgahlarının başında ter döktü. MasterChef Türkiye'de ikinci eleme potasından kurtulan ilk isim Mert oldu. İkinci eleme turunda MasterChef'ten elenen yarışmacı Milhan oldu

Konuk misafirlerin tadımı ile mavi takım gecenin kazananı oldu. Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı Dilara aldı. Dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Dilara MasterChef 6. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan Milhan oldu. Milhan bu sonuçlar MasterChef 7. eleme adayı seçildi. Böylece MasterChef eleme adayları Ateş ve Milhan oldu.

Böylelikle, MasterChef'te Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan elemeye kalan isimler oldu.

1- Mert

2- Rabia

3- Eren

4- Pelin

5- Burcu

6- Ateş

7- Milhan

17 Ekim Masterchef kim elendi? MasterChef izle! MasterChef veda eden isim belli oldu!

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Mustafa (K)

Tahsin

Araz

Dilara

Azize

Rabia

Pelin

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Hasan (K)

Eren

Sergen

Emre

Mert

Milhan

Ateş

Safanur

17 Ekim Masterchef kim elendi? MasterChef izle! MasterChef veda eden isim belli oldu!
Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Koray Aydın Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Bensu Soral Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 17 Ekim Masterchef kim elendi? MasterChef izle! MasterChef veda eden isim belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:27:56. #1.11#