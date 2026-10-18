Vanspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, Vanspor Ümraniyespor nereden CANLI izlenir?

Vanspor Ümraniyespor nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT Kurdi ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı için futbolseverler maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek. İnternetten izlemek isteyenler ise tabii Spor 6 üzerinden maça ulaşabilecek. Ümraniyespor, hafta içinde Boluspor ile oynadığı ve yoğun yağış nedeniyle 58. dakikada yarıda kalan maçın ardından Van deplasmanına çıkıyor. TRT Kurdi hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

VANSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vanspor - Ümraniyespor maçı, TRT Kurdi, tabii Spor 6 ve beIN Sports Max 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in yayıncı kuruluşları, karşılaşmayı hem şifresiz hem de şifreli platformlarda futbolseverlerle buluşturacak.

VANSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Vanspor - Ümraniyespor maçı TRT Kurdi ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Kurdi üzerinden izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor. beIN Sports Max 1 yayını için ise beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor.

VANSPOR ÜMRANİYESPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Kurdi'ye Türksat 4A uydusunun yanı sıra Digiturk'te 58, D-Smart'ta 106, Tivibu'da 36, Turkcell TV+'ta 207 ve Kablo TV'de 100. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor 6 kanalını ve TRT'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanabiliyor. beIN Sports Max 1'e ise Digiturk'te 82. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

VANSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Vanspor - Ümraniyespor maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

VANSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Vanspor'un iç saha maçlarını oynadığı Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Van ekibinin taraftarlarının, tribünleri doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

ÜMRANİYESPOR'UN BOLUSPOR MAÇI YARIDA KALMIŞTI

Ümraniyespor, Van deplasmanına hafta içinde yaşanan dikkat çekici bir maçın ardından çıkıyor. Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü sahasında Boluspor'u ağırlayan İstanbul ekibinin bu karşılaşması, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle zeminin oyuna elverişsiz hale gelmesi üzerine 58. dakikada durdurulmuş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Maç durdurulduğunda Boluspor 10 kişiyle 1-0 öndeydi. Ertelenen karşılaşmanın kalan bölümünün ne zaman oynanacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına bağlı.

VANSPOR VE ÜMRANİYESPOR'UN HEDEFİ 3 PUAN

Vanspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak Trendyol 1. Lig'deki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ümraniyespor ise uzun Van deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak.