TRT Tabii ücretli mi, 2026 Dünya Kupası?

Trt Tabii ücretli mi? Tabii üzerinden maç izlemek için para ödenir mi? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanını kesintisiz ve yüksek çözünürlükte takip etmek isteyen futbolseverler, TRT’nin dijital platformu Tabii’nin ücret politikasını merak ediyor. Televizyon başından bağımsız, her an her yerde içeriklere ulaşma imkanı sunan platformun ücretsiz seçenekleri ve premium paketleri arasındaki farklar kullanıcılar tarafından sıkça sorgulanıyor. Dijital yayıncılıkta yeni bir dönem başlatan Tabii abonelik ücretleri ve kayıt adımlarına dair tüm merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

Türkiye’nin dijital yayıncılık alanındaki dev hamlesi olan ve yayına başladığı günden bu yana milyonlarca kullanıcıya ulaşan TRT’nin uluslararası platformu tabii, 2026 yılında da içerik kalitesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi maçlarından orijinal dizilere, belgesellerden çocuk içeriklerine kadar devasa bir kütüphane sunan platform hakkında en çok merak edilen soru ise net: "TRT tabii ücretli mi, üye olmak için para ödenir mi?"

Dijital platformların artan abonelik ücretleri karşısında izleyiciler, yerli ve milli bir alternatif olan tabii’nin fiyat politikasını yakından takip ediyor. İşte 2026 güncel bilgileriyle tabii abonelik yapısı, ücretli ve ücretsiz seçeneklerin detayları.

TRT tarafından hayata geçirilen tabii platformu, kullanıcılarına "hibrit" bir model sunmaktadır. Yani platformda hem tamamen ücretsiz olarak erişilebilen içerikler hem de daha özel avantajlar sunan ücretli bir abonelik seçeneği bulunmaktadır.

Ücretsiz Seçenek: tabii platformuna kayıt olmak ve temel içeriklere erişmek tamamen ücretsizdir. TRT 1, TRT Spor, TRT Haber gibi canlı TV kanallarını izlemek, TRT arşivindeki dizilere ulaşmak ve bazı orijinal yapımları takip etmek için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez.

Premium (Ücretli) Seçenek: Platformda reklamları kaldırmak, içerikleri indirip çevrimdışı izlemek ve özellikle 2026 sezonuyla birlikte daha kapsamlı hale gelen bazı özel spor organizasyonlarına (UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi vb.) daha yüksek kalitede ve reklamsız erişmek için "tabii Premium" aboneliği mevcuttur.

TABİİ ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR? KAYIT ADIMLARI

Birçok kullanıcı "tabii ücretsiz mi?" diye sorarken aslında platformun genel erişilebilirliğini merak ediyor. tabii’yi ücretsiz olarak kullanmaya devam etmek oldukça basittir:

Web Sitesi veya Uygulama: Bilgisayarınızdan tabii.com adresine gidin veya telefonunuza tabii uygulamasını indirin.

Ücretsiz Üyelik Oluşturun: E-posta adresinizle hızlıca bir profil oluşturun.

İzlemeye Başlayın: Canlı yayınlar sekmesinden TRT kanallarını veya "Ücretsiz" etiketli içerikleri anında izlemeye başlayabilirsiniz.

Ücretsiz modelde reklam gösterimi yapılmaktadır ve bu, kamu yayıncılığı ilkeleri çerçevesinde platformun sürdürülebilirliğini sağlamak adına tercih edilen bir yöntemdir.

TABİİ PREMİUM NEDİR? ÜCRETLİ PAKETİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Eğer daha konforlu bir seyir deneyimi istiyorsanız, tabii Premium paketine geçiş yapabilirsiniz. 2026 yılı itibarıyla premium üyeliğin sunduğu ayrıcalıklar şunlardır:

REKLAMSIZ DENEYİM: Orijinal dizileri ve filmleri izlerken reklam kesintisi yaşamazsınız.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK: İçerikleri 4K veya en yüksek HD kalitesinde izleme imkanı sunulur.

İNDİR VE İZLE: İnternetinizin olmadığı yerlerde (uçak, yolculuk vb.) içerikleri daha önceden cihazınıza indirip izleyebilirsiniz.

ÖZEL SPOR İÇERİKLERİ: UEFA maçları gibi büyük organizasyonlarda ek kamera açıları ve özel analiz programlarına erişim sağlanabilir.

TABİİ ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR? (2026 FİYAT LİSTESİ)

TRT tabii ücretli mi sorusunun ardından en çok merak edilen konu paket fiyatlarıdır. TRT, kamu yayıncısı kimliğiyle tabii Premium fiyatlarını rakiplerine (Netflix, Disney+, Exxen vb.) kıyasla oldukça makul ve erişilebilir seviyelerde tutmaktadır.

2026 yılı için belirlenen aylık abonelik ücretleri ekonomik dalgalanmalara göre güncellense de, platform hala "Türkiye’nin en uygun fiyatlı dijital platformu" olma iddiasını sürdürüyor. Güncel fiyatları öğrenmek için tabii.com/ayarlar/abonelik kısmını ziyaret etmeniz, en doğru ve son dakika rakamlarına ulaşmanızı sağlayacaktır.

TABİİ ÜZERİNDEN MAÇ İZLEMEK ÜCRETLİ Mİ?

Futbolseverlerin en çok sorduğu soru budur: "Şampiyonlar Ligi maçları tabii'de paralı mı?" TRT, UEFA yayın haklarını elinde bulundurduğu için maçların bir kısmını (genellikle haftanın en kritik maçlarını) TRT 1 ve TRT Spor üzerinden şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlamaktadır. Ancak tüm maçları (eş zamanlı oynanan diğer karşılaşmaları) takip etmek, reklamsız yayın ve özel stüdyo analizlerine ulaşmak için genellikle tabii Premium üyeliği talep edilmektedir. Dolayısıyla maç izleme keyfi seçtiğiniz karşılaşmaya ve izleme tercihinize göre ücretsiz veya ücretli olabilir.

TABİİ HANGİ CİHAZLARDA KULLANILABİLİR?

Ücretli veya ücretsiz fark etmeksizin tabii platformu geniş bir cihaz desteğine sahiptir:

AKILLI TELEFONLAR: iOS ve Android uygulamaları mevcuttur.

SMART TV: Android TV, LG webOS ve Samsung Tizen işletim sistemli televizyonlarda uygulama mağazasından indirilebilir.

WEB: Masaüstü ve laptop bilgisayarlardan tarayıcı üzerinden izlenebilir.

TV BOX: Apple TV ve Android Box cihazlarında tam performansla çalışır.

TRT tabii ücretli mi sorusuna özetle; platformun temel kullanımının ve canlı TV kanallarının ücretsiz olduğunu, ancak reklamsız ve daha geniş özellikli bir deneyim için düşük maliyetli bir premium paket sunulduğunu söyleyebiliriz. Kendi orijinal dizileriyle global çapta rekabet eden tabii, 2026’da da her bütçeye uygun yayıncılık anlayışıyla Türk izleyicisinin ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. Kesintisiz bir dijital deneyim için tabii platformuna ücretsiz üye olup içerikleri keşfetmeye hemen başlayabilirsiniz!