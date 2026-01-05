TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Van kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Van kura sonuçları isim listesi!

Türkiye genelinde büyük heyecanla takip edilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandı. 5 Ocak Pazartesi günü saat 11:00'da yapılan Van TOKİ kura çekimi, 1+1 ve 2+1 konut tiplerinde hak sahiplerini belirledi. Peki, TOKİ Van kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Van kura sonuçları isim listesine nasıl erişilir? TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde. İşte detaylı bilgiler:

Van'da gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi gün içerisinde e-Devlet sistemine yüklenecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

Asil ve yedek listesi sorgulama: TOKİ Van Kura Sonuçları İsim Listesi

Kura sonuçları hem resmi TOKİ internet sitesinde hem de e-Devlet üzerinden ulaşılabilir olacak.

TOKİ VAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçlarını öğrenmek için vatandaşların izlemesi gereken iki ana kanal bulunuyor:

1. TOKİ RESMİ İNTERNET SİTESİ

Web adresi: www.toki.gov.tr

Asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında bu platformdan PDF veya tablo şeklinde erişim sağlanabiliyor.

2. E-DEVLET KAPISI

Web adresi: www.turkiye.gov.tr

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak hak sahipliği durumu anlık olarak kontrol edilebiliyor.

Kura çekilişi sonrası isim listesi her iki platformda da eş zamanlı olarak yayınlanacak ve vatandaşların sorgulama yapması kolaylaştırılacak.

Van'da yapılan kura ile hak sahipleri belirlendi ve sonuç listesi hem asil hem de yedek adayları kapsıyor. 1+1 ve 2+1 konut başvurusu yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını e-Devlet veya TOKİ resmi sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

Listeye erişim için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Kura çekilişi sonrası hak sahiplerinin durumu şu şekilde belirleniyor:

Asil hak sahipleri: Ev almaya hak kazanan vatandaşlar.

Yedek hak sahipleri: Asil hak sahiplerinden herhangi bir nedenle konut alamayan adaylar için bekleme listesi.

Bu liste, başvuru yapan vatandaşların hak sahipliği durumlarını net bir şekilde görmelerini sağlıyor.

VAN TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da farklı büyüklükte konutlar ve ödeme seçenekleri sunuluyor:

1+1 KONUTLAR (55 METREKARE)

Satış Fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 (180.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 6.750 TL

2+1 KONUTLAR (65 METREKARE)

Satış Fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 (220.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 8.250 TL

2+1 KONUTLAR (80 METREKARE)

Satış Fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 (265.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 9.938 TL

Bu ödeme planları, vatandaşların bütçelerine uygun taksit seçenekleri ile konut sahibi olmalarını sağlıyor.