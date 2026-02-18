TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Kırklareli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırklareli kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Kırklareli'de hayata geçirilen TOKİ projelerinde heyecan dorukta! 18 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek TOKİ Kırklareli kura çekimi, 2 bin 255 konutun hak sahiplerini belirleyecek. Kırklareli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırklareli kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Kırklareli'de hayata geçirilen TOKİ projelerinde hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. TOKİ Kırklareli kura çekimi, Atatürk Spor Salonu'nda saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

Vatandaşlar, kura çekimini TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Canlı yayın sayesinde, ev sahibi olma heyecanı yaşayan katılımcılar kura sonucunu anlık olarak takip edebilecekler. Özellikle 1+1 ve 2+1 daire projeleri için yapılan bu çekiliş, toplamda 2 bin 255 konutun hak sahiplerini belirleyecek.

Canlı yayına erişim için TOKİ'nin resmi YouTube kanalını takip etmek yeterli olacak. Böylece herkes, noter onaylı kura sürecini güvenle izleyebilecek ve hak sahipleri ile yedek listesini canlı olarak görebilecek.

KIRKLARELİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kırklareli kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, noter onay sürecinin ardından ilan edilecek. Hak sahipleri, kura sonuçlarını hem TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecekler.

Bu sistem sayesinde, kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içerisinde öğrenilebilecek. Vatandaşlar, e-Devlet platformuna T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek.

Böylece Kırklareli'deki TOKİ projelerinden ev sahibi olmayı bekleyenler, sonuçları güvenilir ve resmi kaynaklardan takip etme imkanına sahip olacaklar.

TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA NEREDEN İZLENİR?

Kırklareli TOKİ kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş, Atatürk Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılacak ve toplamda 2 bin 255 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayına ulaşabilecek. Canlı yayın sayesinde, 1+1 ve 2+1 daireler için hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri anlık olarak görülebilecek.

Ayrıca, çekiliş sonrası sonuçlar resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edileceği için, katılımcılar çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.

ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

Kura Tarihi: 18 Şubat 2026, Çarşamba

Kura Saati: 11.00

Kura Yeri: Atatürk Spor Salonu, Kırklareli

Canlı Yayın: TOKİ resmi YouTube kanalı

Konut Sayısı: 2.255 (1+1 ve 2+1 daireler)

Sonuç Sorgulama: TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet