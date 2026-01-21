TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Diyarbakır kura sonuçları nasıl öğrenilir? Diyarbakır TOKİ çekilişi ne zaman?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Diyarbakır'da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kura çekimi henüz açıklanmadı. Türkiye genelinde devam eden proje kapsamında sosyal konutlara başvuran vatandaşlar, Diyarbakır'daki kura sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, Diyarbakır TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Diyarbakır kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi haberimizde.

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Diyarbakır'daki kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşların hak sahipliğini belirleyecek ve konutlara yerleşim sürecini başlatacak kritik bir aşama olacak. Kura sonuçları açıklandığında, vatandaşlar tam isim listesine ulaşarak, hak kazanıp kazanmadıklarını görebilecekler.

TOKİ'nin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlara düşük peşinat, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve gelir durumuna uygun ödeme planları sunuyor. Sözleşme süreci tamamlanan hak sahipleri, inşaat çalışmalarının başlamasıyla konutlarına kavuşacak. İlk konut teslimlerinin 2026 yılı sonu ile 2027 yılı başı arasında yapılması planlanıyor.

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Diyarbakır TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için vatandaşlar birkaç yöntem kullanabilir:

Resmî TOKİ Web Sitesi: TOKİ'nin resmi internet sitesinde kura sonuçları, tam isim listesiyle birlikte yayınlanacaktır.

E-Devlet Üzerinden Sorgulama: Başvuru sahipleri, e-Devlet platformu üzerinden T.C. kimlik numaraları ile kura sonuçlarını görüntüleyebilir.

Yerel Haber Kaynakları ve Duyurular: Diyarbakır'da yerel gazeteler ve haber siteleri de kura sonuçlarını takip edenler için güncel listeyi paylaşacaktır.

Vatandaşların, sonuçları öğrenirken resmi kaynakları kullanmaları önemlidir. Yanlış veya eksik bilgiler, konut hak sahipliği sürecinde sorun yaratabilir.

DİYARBAKIR TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Henüz Diyarbakır'daki TOKİ kura çekimi kesin olarak açıklanmadı. Ancak, 26 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura takviminde Diyarbakır'ın yer alması bekleniyor.

Bu takvim, Şanlıurfa gibi Güneydoğu Anadolu illerinde yapılan kura çekimlerini de kapsıyor. Bu hafta, diğer illerdeki kura takvimi şu şekilde ilerliyor:

21 Ocak: Trabzon ve Tokat

22 Ocak: Amasya

23 Ocak: Manisa, Kastamonu ve Sivas

24 Ocak: Aydın

25 Ocak: Giresun

Diyarbakır için kura çekiminin bu tarihler arasında kesinleşmesi, başvuru sahiplerinin hak sahipliği süreçlerini planlamasına yardımcı olacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TAKVİMİ

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Takvim detayları ise şu şekilde planlandı:

Ocak 2026

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri

Sakarya: 7 Ocak

Şubat 2026

Ankara, Bursa ve Konya

Mart 2026

İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler

Bu takvim, sosyal konut başvurusu yapan vatandaşların hangi tarihte kura çekileceğini önceden bilmelerini sağlıyor. Proje kapsamında konut teslimleri ise sözleşme süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026 yılı sonu ve 2027 yılı başı arasında gerçekleştirilecek.