MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar oldu? 2026 en düşük memur maaşı ne kadar?

2026 yılına yaklaşılırken memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri kamu çalışanlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Özellikle memur zam oranı, maaşlara yansıması ve enflasyon farkı hesaplamaları merak ediliyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kamu çalışanlarına Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak zam oranı ve enflasyon farkı belli oluyor. Peki, memur maaşı zam oranı ne kadar oldu? TÜİK 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı yüzde kaç? 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar? Memur zammı 2026 son dakika gelişmeleri haberimizde...

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: MEMUR MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Memurların 2026 Ocak maaşlarına uygulanacak zam oranı, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Ağustos ayında varılan anlaşmaya göre kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 toplu sözleşme zammı alacak. Buna ek olarak, toplu sözleşme kararı doğrultusunda tüm memurlara 1.000 TL seyyanen zam yapılacak.

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Bu veriler dikkate alındığında, Ocak zammı yüzde 11,21 seviyesinde şekilleniyor. Aralık ayı TÜFE rakamları açıklanır açıklanmaz enflasyon farkı ve maaşlara yansıyacak toplam zam oranı netleşecek.

TÜİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ?

2026 Ocak ayında memurlar, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon farkı ile maaşlarına ilave artış alacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon toplamı %11,75 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentisi ise %0,96 seviyesinde. Buna göre 5 aylık enflasyon farkı %6,92 olarak tahmin ediliyor.

Toplu sözleşme zammı ve seyyanen artış da eklenince, 2026 Ocak itibarıyla memurların kümülatif maaş artışı yüzde 18,69 seviyesine ulaşabilecek.

2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 18,69'luk kümülatif zam tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda en düşük memur maaşı 52.617 TL'den 62.451 TL'ye yükselecek. Aynı hesaplamaya göre, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.617 TL'den 23.283 TL'ye çıkacak. Bu artış, öğretmen, polis, doktor ve hemşire gibi farklı kamu çalışanlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşları, yılda iki kez açıklanan enflasyon farkına göre düzenleniyor. Temel hesaplama süreci şöyle ilerliyor:

Toplu sözleşme zammı: Yıl başında belirlenen oran, tüm memurlara uygulanıyor (%11).

Seyyanen artış: Toplu sözleşme kararı ile eklenen sabit tutar (1.000 TL).

Enflasyon Farkı : Yılın ikinci yarısındaki TÜFE rakamları esas alınarak maaşlara yansıtılıyor.

Bu üç unsur bir araya geldiğinde memur maaşındaki toplam artış belirlenmiş oluyor. 2026 Ocak döneminde bu artış, yukarıda belirtilen kümülatif yüzde 18,69 seviyesine ulaşması bekleniyor.

MEMUR MAAŞI 5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE NE KADAR OLDU?

Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammı ile memurun alacağı artış oranı yüzde 17,57 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından bu oran güncellenecek.

Toplam enflasyon: %12,27

5 aylık enflasyon farkı: %6,92

Toplu sözleşme zammı: %11

Kümülatif zam: %18,69