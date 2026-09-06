KUZEY MARMARA OTOYOLU ÖDEME 2026 (ANADOLU VE AVRUVA GÜZERGAHI) Kuzey Marmara otoyolu ücreti ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2026 yılı geçiş ücretleri, kullanılan güzergâha ve aracın ücretlendirmeye esas sınıfına göre değişiyor. Otoyolun resmi internet sitesinde 2026 işletme yılı için Anadolu ve Avrupa kesimlerine ait revize ücret tarifeleri yayımlanmış durumda. Bu nedenle “tek bir Kuzey Marmara Otoyolu ücreti” bulunmuyor; giriş ve çıkış noktaları arasındaki mesafe ile araç sınıfı birlikte değerlendirilerek ücret belirleniyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÖDEME 2026

Resmi SSS sayfasındaki bilgilere göre ücret toplama sistemleri de güzergâha göre farklılık gösterebiliyor. Kapalı tip bariyerli sistemde ücret, giriş yapılan istasyon ile çıkış istasyonu arasındaki mesafeye ve aracın sınıfına göre hesaplanıyor. Serbest geçiş sistemlerinde ise ücretlendirme yine kullanılan mesafe ve araç sınıfı esas alınarak yapılıyor; bu bölgelerde tahsilat HGS üzerinden gerçekleştiriliyor.

2026 tarifesini kontrol ederken özellikle giriş istasyonu, çıkış istasyonu ve araç sınıfının doğru belirlenmesi gerekiyor. KMO’nun resmi ücret tarifeleri sayfasında Anadolu ve Avrupa otoyolları için ayrı 2026 fiyat listeleri yer alıyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETİ NE KADAR?

Kuzey Marmara Otoyolu ücreti, seçilen güzergâha göre değiştiği için tek bir rakam üzerinden açıklanamıyor. Resmi 2026 tarifelerinde ücretler araç sınıflarına göre ayrı ayrı gösteriliyor.

KMO Anadolu Otoyolu’nun 2026 revize tarifesinde giriş ve çıkış istasyonları arasında farklı ücretler bulunuyor. Örneğin Kurnaköy 2 ile İstanbulpark arasındaki geçişte 1. sınıf araç için 65 TL, Kurnaköy 2 ile TEM Akyazı arasındaki geçişte ise 1. sınıf araç için 600 TL ücret yer alıyor. Aynı güzergâhlarda araç sınıfı yükseldikçe ücret de değişiyor.

Avrupa Otoyolu 2026 tarifesinde de benzer şekilde giriş ve çıkış istasyonlarına göre farklı tutarlar uygulanıyor. Örneğin Kınalı-Silivri arasında 1. sınıf araç için 65 TL, Kınalı-Fatih arasında ise 260 TL ücret bulunuyor. Motosikletlerin dahil olduğu 6. sınıf için aynı güzergâhlarda farklı ücretler uygulanıyor.

Bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanacak sürücünün yalnızca “oto­yol ücreti ne kadar?” sorusuna bakması yeterli değil. Doğru ücretin belirlenmesi için hangi istasyondan girileceği, hangi istasyondan çıkılacağı ve aracın hangi sınıfa girdiği bilinmelidir. Resmi tarife tabloları bu bilgileri birlikte gösteriyor.

KMO’nun resmi SSS bölümünde araçlar geçiş ücreti bakımından 6 sınıfa ayrılıyor:

1. sınıf: Aksları arasındaki mesafe 3,20 metreden kısa olan 2 akslı araçlar.

2. sınıf: Aksları arasındaki mesafe 3,20 metre veya daha uzun olan 2 akslı araçlar.

3. sınıf: 3 akslı araçlar.

4. sınıf: 4 veya 5 akslı araçlar.

5. sınıf: 6 veya daha fazla akslı araçlar.

6. sınıf: L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motosikletler.

Araç sınıfının belirlenmesinde çeken ve çekilen araçların yere değen aksları esas alınıyor. Resmi açıklamada aracın dolu veya boş olmasının sınıflandırmada dikkate alınmadığı da belirtiliyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETİ HESAPLAMA

Kuzey Marmara Otoyolu ücretinin hesaplanmasında temel unsur, kullanılacak mesafenin ve araç sınıfının doğru belirlenmesidir. Resmi SSS sayfasında, gidilecek mesafeye göre ödenecek güncel ücretin Anadolu Otoyol İşletmesi ve Avrupa Otoyol İşletmesi internet sitelerindeki Ücret Hesaplama bölümü üzerinden öğrenilebildiği belirtiliyor.

KMO’nun resmi internet sitesinde de “Ücret Hesaplama ve Araç Sınıfları” online işlemler arasında yer alıyor. Böylece sürücüler güzergâhlarını ve araç sınıflarını dikkate alarak geçiş ücretini kontrol edebiliyor.

2026 tarifesini incelerken hesaplama mantığı şu şekilde ele alınıyor:

Kullanılacak otoyol kesimi belirlenir.

Giriş istasyonu tespit edilir.

Çıkış istasyonu tespit edilir.

Aracın ücretlendirmeye esas sınıfı belirlenir.

İlgili 2026 ücret tarifesinden giriş-çıkış noktalarının kesiştiği tutar kontrol edilir.

Anadolu kesiminin resmi 2026 tarifesinde Kurnaköy 2, İstanbulpark, Balçık, Mermerciler, Sevindikli, İlimtepe, İzmit Kuzey, İzmit Doğu, Akmeşe, Adapazarı-1, Adapazarı-2, Karasu, KMO Akyazı ve TEM Akyazı gibi giriş-çıkış noktaları ayrı ayrı listeleniyor.

Avrupa kesiminin 2026 tarifesinde ise Kınalı, Silivri, Çatalca, Nakkaş, Yassıören, Tayakadın ve Fatih istasyonları üzerinden ücretler sınıflara göre gösteriliyor.

2026'DA KUZEY MARMARA OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kuzey Marmara Otoyolu’nun resmi SSS sayfasına göre bariyerli gişelerde HGS kullanılabiliyor. HGS hesabında yeterli bakiye bulunması ve ödeme provizyonunun alınabilmesi halinde geçiş otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Provizyon alınamaması durumunda ise bariyerli çıkış gişelerinde kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme yapılabiliyor.

HGS etiketi bulunmayan araçlar, bariyerli sistemin girişinde nakit gişelerinden bilet alabiliyor ve çıkışta sistem tarafından hesaplanan ücreti kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak ödeyebiliyor. Serbest geçiş bölgelerinde ise ücret tahsilatı yalnızca HGS üzerinden gerçekleştiriliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

GEÇİŞ ÜCRETİNİ 45 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Cevap: Kuzey Marmara Otoyolu’nun resmi SSS bilgilendirmesine göre geçiş ücretinin belirtilen süreler içinde ödenmemesi durumunda ihlalli geçiş kapsamında ek yaptırımlar uygulanıyor. Ödeme süresine göre uygulanacak tutar değişebildiği için geçiş sonrasında ihlal durumunun kontrol edilmesi gerekiyor. Kuzey Marmara Otoyolu resmi SSS sayfası

KAPALI TİP BARİYERLİ SİSTEM ÜCRET TOPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap: Kapalı tip bariyerli sistemde otoyola giriş ve çıkış noktaları üzerinden ücretlendirme gerçekleştiriliyor. Ödenecek tutar, kullanılan mesafe ve aracın sınıfına göre belirleniyor.

AÇIK TİP SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ ÜCRET TOPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap: Serbest geçiş sisteminde araçların geçişi sırasında ücretlendirme elektronik sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçiş ücretinin tahsilatında HGS sistemi kullanılıyor.

HGS ABONESİYİM GİRİŞ GİŞELERİNDE HERHANGİ BİR NEDENLE BARİYER AÇILMAZSA NE YAPMALIYIM?

Cevap: Böyle bir durumda sürücünün gişe ve geçiş kurallarına uygun hareket etmesi gerekiyor. Geçişin doğru şekilde tamamlanması ve herhangi bir ihlal oluşmaması için gişedeki yönlendirmelerin takip edilmesi önem taşıyor.

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETİNİ KREDİ KARTI VEYA BANKA KARTI İLE ÖDEYEBİLİR MİYİM?

Cevap: Resmî SSS sayfasında, bariyerli çıkış gişelerinde gerekli durumlarda kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçeneklerinin kullanılabildiği belirtiliyor.

ARAÇ SINIFLARI NELERDİR?

Cevap: Otoyol geçiş ücretlerinde araçlar 6 farklı sınıfta değerlendiriliyor. Araç sınıfının belirlenmesinde aks sayısı ve belirli araç özellikleri esas alınıyor. Motosikletler ise ilgili koşullarda 6. sınıfta değerlendiriliyor.

GİDECEĞİM MESAFEYE GÖRE ÖDEYECEĞİM ÜCRETİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Cevap: Gidilecek mesafeye göre güncel geçiş ücretini öğrenmek için Kuzey Marmara Otoyolu’nun resmi ücret hesaplama ve ücret tarifesi bölümlerinden yararlanılabiliyor.

GİŞELERDEN VEYA SERBEST GEÇİŞ BÖLGELERİNDEN GEÇTİĞİMDE HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI ÖDEME YAPAMAZSAM SONRASINDA NE YAPMAM GEREKİR?

Cevap: Ödemenin gerçekleşmemesi halinde geçişin ihlalli geçiş olarak değerlendirilip değerlendirilmediğinin kontrol edilmesi gerekiyor. İhlalli geçiş oluşmuşsa resmi kanallar üzerinden gerekli ödeme işlemlerinin süresi içerisinde yapılması gerekiyor.

GEÇİŞ ÜCRETİNİ 15 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Cevap: Resmî bilgilendirmeye göre geçiş tarihini takip eden ilk 15 günlük süre içerisinde ödeme yapılması halinde ceza uygulanmıyor. Bu sürenin geçirilmesi halinde ise geçiş ücretine ek olarak yaptırım uygulanıyor.

OTOYOLA GİRİŞTE VE ÇIKIŞTA NİÇİN BARİYER VAR?

Cevap: Bariyerli sistemlerde giriş ve çıkış işlemlerinin kontrollü biçimde gerçekleştirilmesi ve kullanılan güzergâha göre geçiş ücretinin belirlenmesi amacıyla sistem uygulanıyor.

GİŞELERDEN GEÇERKEN HIZ SINIRLAMASI VAR MI?

Cevap: Giriş ve çıkış gişelerinde sürücülerin otoyol kullanım ve gişe güvenliği kurallarına uygun hareket etmesi gerekiyor.

HGS ABONESİYİM, OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETİNİ HGS İLE ÖDEYEBİLİR MİYİM?

Cevap: Evet. Resmî SSS sayfasında HGS'nin otoyol geçiş ücretlerinin tahsilatında kullanılabildiği belirtiliyor. Hesapta yeterli bakiye bulunması halinde ücret elektronik olarak tahsil edilebiliyor.

OTOYOLDA BARİYERLİ GİŞELERDE GEÇİŞ ÜCRETİNİ NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

Cevap: Bariyerli gişelerde ödeme, sistemin çalışma şekline ve mevcut ödeme imkânlarına göre HGS, banka kartı, kredi kartı veya nakit yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor.

GİŞE KULLANIM KURALLARI NELERDİR?

Cevap: Gişelerde geçiş sırasında trafik güvenliğine, işaret ve yönlendirmelere uyulması gerekiyor. Sürücülerin gişelere yaklaşırken hızlarını düşürmeleri ve ödeme işlemini güvenli şekilde tamamlamaları önem taşıyor.

İHLALLİ GEÇİŞ ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER NELERDİR?

Cevap: HGS hesabının aktif olması, yeterli bakiyenin bulunması ve araçla ilgili HGS bilgilerinin güncel tutulması ihlalli geçişlerin önlenmesi açısından önem taşıyor.

SON GÜNE KALAN İHLALLİ GEÇİŞ ÖDEMELERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Cevap: İhlalli geçiş bulunan araçların resmi kanallar üzerinden kontrol edilmesi ve ödeme işleminin ilgili süre dolmadan tamamlanması gerekiyor.

OTOYOLDA ACİL DURUMDA YARDIMA İHTİYACIM OLDUĞUNDA ARAYABİLECEĞİM BİR TELEFON NUMARASI VAR MI?

Cevap: Otoyolda acil bir durumla karşılaşılması halinde resmi KMO bilgilendirmelerinde belirtilen yardım ve iletişim kanallarının kullanılması gerekiyor.

OTOYOL KULLANIMI YASAK OLAN ARAÇLAR HANGİLERİDİR?

Cevap: Otoyolun kullanım koşullarına ve ilgili trafik kurallarına göre bazı araçların otoyolu kullanmasına izin verilmiyor. Sürücülerin yolculuk öncesinde resmi kuralları kontrol etmesi gerekiyor.

TEL ÇİTLER VEYA DUVARLARA MÜDAHALE EDİLEBİLİR Mİ?

Cevap: Hayır. Otoyol güvenliği amacıyla kullanılan tel çit ve duvarlara müdahale edilmemesi gerekiyor.

AZAMİ ASGARİ HIZ SINIRI KAÇTIR?

Cevap: Otoyol üzerindeki hız kurallarına ve ilgili trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. Hız sınırları araç türüne ve yol kesimine göre uygulanıyor.

NOT: Haberimizde yer alan veriler https://www.kuzeymarmaraotoyolu.com/sss sayfasından destek alınarak hazırlanmıştır.