KIDEM TAZMİNATI 2026 SON DAKİKA! Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırıyor mu? Ramazan yardımları tazminata dahil edilir mi?
2026 yılı için kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısının netleşmesiyle birlikte güncellendi. Bu gelişme, uzun yıllardır aynı iş yerinde çalışan milyonlarca işçinin hak ettiği kıdem tazminatının yeniden hesaplanmasına neden oldu. Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işverenlerin sunduğu erzak kolileri ve nakdi yardımların kıdem tazminatına dahil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırıyor mu? Ramazan yardımları tazminata dahil edilir mi?
2026 yılı için kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısının netleşmesiyle birlikte güncellendi. Bu gelişme, uzun yıllardır aynı iş yerinde çalışan milyonlarca işçinin hesaplamalarını yeniden yapmasını gerektiriyor. Peki, Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırıyor mu? Ramazan yardımları tazminata dahil edilir mi? Detaylar...
KIDEM TAZMİNATI 2026 SON DAKİKA!
Kıdem tazminatı, çalışanların hak ettikleri önemli bir sosyal güvence olup, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi veya çalışanın kendi kusuru dışında işten çıkarılması durumunda ödeniyor. Kıdem tazminatına hak kazanmak için çalışanın aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olması şart. Ayrıca işten çıkarılma nedeni, tazminatın ödenip ödenmeyeceğini belirleyen kritik bir faktör.
İSTİFA EDENLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
Genel kural olarak kendi isteğiyle işten ayrılan çalışan, kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı özel durumlar istisna oluşturuyor. Sabah.com'dan Faruk Erdem'in haberine göre;
Emeklilik hakkının kazanılması
Askerlik nedeniyle işten ayrılma
Kadın çalışanların evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılması
Emeklilik için yaş dışındaki şartların tamamlanması
gibi hallerde, çalışanın istifa etmesi durumunda bile kıdem tazminatı ödenebiliyor.
RAMAZAN KOLİSİ KIDEM TAZMİNATINI ARTIRIYOR MU?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işverenlerin çalışanlarına sunduğu erzak kolileri ve nakdi yardımlar gündeme geliyor. Ancak bu yardımların kıdem tazminatına dahil olup olmadığı, sıklık ve süreklilik esasına bağlı.
Tek seferlik Ramazan yardımları, kıdem tazminatına dahil edilmiyor.
İşveren tarafından her yıl düzenli ve süreklilik arz edecek şekilde yapılan yardımlar, giydirilmiş brüt ücrete eklenerek kıdem tazminatını artırabiliyor.
Bu nedenle, Ramazan ayında verilen erzak kolisi ya da nakit destek tek seferlik ise tazminat tutarını etkilemiyor, fakat düzenli yapılan yardımlar doğrudan kıdem tazminatına yansıyabiliyor.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı, çalışanın son brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor. Hesaplama yöntemi şu şekilde:
Çalışılan her yıl için 30 günlük brüt ücret esas alınıyor.
Çalışma süresi yıl, ay ve gün bazında dikkate alınıyor.
Tazminattan yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Örnek: Son brüt maaşı 50.000 TL olan bir çalışanın yılda iki kez 10.000 TL ikramiyesi bulunuyorsa, toplam 20.000 TL'lik ödeme 12 aya bölünerek aylık ücrete ekleniyor ve giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.
GIYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?
Giydirilmiş brüt ücret, çalışana düzenli olarak yapılan tüm ayni ve nakdi ödemelerin brüt maaşa eklenmesiyle oluşuyor. Bu kapsamda şunlar yer alıyor:
- Yemek yardımı
- Kasa tazminatı
- Gıda ve erzak yardımı
- Yakacak yardımı
- Eğitim yardımı
- Konut yardımı
- Giyecek yardımı
- Aile yardımı ve çocuk zammı
- Temettü
- Taşıt yardımı
- Yıpranma tazminatı
- Sağlık yardımı
- Teşvik primi
- Sürekli ödenen primler
- Ancak bazı ödemeler giydirilmiş brüt ücrete dahil edilmiyor:
- Yıllık izin ücreti
- Genel tatil ücreti
- Evlenme yardımı
- Doğum ve ölüm yardımı
- Süreklilik göstermeyen primler
- Fazla mesai ücretleri
Bu ayrım, tazminat tutarının doğru hesaplanması açısından kritik önem taşıyor.
RAMAZAN YARDIMLARI TAZMİNATA DAHİL EDİLİR Mİ?
Ramazan ayında verilen erzak kolileri ve nakdi yardımların tazminata etkisi, düzenli ve süreklilik esasına bağlı olarak değişiyor.
Tek seferlik yardımlar: Kıdem tazminatına dahil edilmiyor.
Süreklilik arz eden yardımlar: Giydirilmiş brüt ücrete ekleniyor ve tazminatı artırıyor.
Dolayısıyla işverenin her yıl düzenli olarak yaptığı nakdi ya da ayni yardımlar, çalışanın kıdem tazminatına doğrudan yansıyor.