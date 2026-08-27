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Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakipleri! 2026 GS Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakipleri! 2026 GS Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu?
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakipleri! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de rakiplerinin belli olacağı kura çekiminde takımlar dört torbada yer alırken, organizasyonun lig aşaması sonrasındaki eleme turları ile final tarihleri de belli durumda.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Monako'da yapılıyor. Temsilciler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımlar kura çekimiyle netlik kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor. Kura öncesinde takımlar dört ayrı torbada sıralandı. Birinci torbada Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Inter, Liverpool, Manchester City, PSG ve Real Madrid bulunuyor. İkinci torbada ise Aston Villa, Borussia Dortmund, Club Brugge, Manchester United, Porto, PSV Eindhoven, Real Betis, Roma ve Sporting yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de gerçekleştirilen kura çekimi kapsamında belli olacak.

Üçüncü torbada Bodø/Glimt, Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk ve Villarreal yer alırken, dördüncü torbada AEK Athens, Como, LASK Linz, Lens, Sabah FK, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart ve Viking bulunuyor. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte temsilcilerin lig aşamasında karşılaşacağı ekipler kesinleşecek. Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ardından son 16 play-off turu, son 16 turu, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının ardından sezon final maçıyla tamamlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki rakipleri, Monako'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekimi devam ettiği için Galatasaray'ın rakipleri henüz açıklanmadı. Kura organizasyonunda birinci torbada Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Inter, Liverpool, Manchester City, PSG ve Real Madrid; ikinci torbada Aston Villa, Borussia Dortmund, Club Brugge, Manchester United, Porto, PSV Eindhoven, Real Betis, Roma ve Sporting bulunuyor.

Üçüncü torbada Bodø/Glimt, Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk ve Villarreal yer alıyor. Dördüncü torba ise AEK Athens, Como, LASK Linz, Lens, Sabah FK, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart ve Viking'den oluşuyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşacağı takımların isimleri kura çekiminin tamamlanmasıyla kesinleşecek. Sezonun eleme aşamasında son 16 play-off turu 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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