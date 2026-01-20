FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA: Yoane Wissa, Lookman, Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'de transfer gündemi, sezonun en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Sarı-lacivertli yönetim, hem kadrodan ayrılması muhtemel isimler hem de takımı üst seviyeye taşıyacak yıldız oyuncular için yoğun bir mesai harcıyor. Peki, Yoane Wissa, Lookman, Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe transfer haberleri son dakika! Detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Özellikle Afrika Uluslar Kupası sonrası yaşanacak gelişmeler ve Avrupa kulüpleriyle yapılan temaslar, Fenerbahçe'nin transfer politikasının merkezinde yer alıyor. Yönetim, teknik heyetin raporları doğrultusunda hareket ederken hem sportif başarıyı hem de mali dengeyi gözeten bir yol haritası izliyor.

Bu süreçte öne çıkan isimler arasında N'Golo Kante, Yoane Wissa, Ademola Lookman ve Jean-Philippe Mateta bulunuyor. Her bir transfer dosyası, kendi dinamikleri ve pazarlık süreçleriyle dikkat çekiyor.

KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin orta saha için en önemli hedeflerinden biri olan N'Golo Kante transferinde görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad ile pazarlık masasında bulunuyor. Yönetim, bu transferi sonuçlandırmak adına bonservis bedeli üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kante cephesinde ise sürecin Fenerbahçe lehine ilerlediği biliniyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun, kısa süre önce Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu teklifi kabul etmesi, transferin en kritik aşamalarından birinin geçildiğini gösteriyor. Şu an için belirleyici olan unsur, kulüpler arasındaki bonservis anlaşmasının sağlanması.

YOANE WISSA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda Premier Lig rotasını aktif hale getirdi. Bu kapsamda listede yer alan isimlerden biri de Newcastle United forması giyen Yoane Wissa oldu. 28 yaşındaki forvet, hem kulüp kariyeri hem de milli takım performansıyla dikkat çekiyor.

Yoane Wissa'nın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Newcastle United, sezon başında yıldız oyuncunun bonservisi için 57.7 milyon euro ödeme yapmıştı. Bu durum, transfer görüşmelerinin mali açıdan zorlu geçebileceğine işaret ediyor.

Kongo Milli Takımı'nda 35 kez forma giyen ve 8 gol kaydeden Wissa, çok yönlü hücum yapısıyla öne çıkıyor. Fenerbahçe yönetiminin, golcü rotasyonunu genişletmek ve hücumda alternatif sayısını artırmak adına bu transferi ciddi biçimde değerlendirdiği öğreniliyor.

LOOKMAN FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Ademola Lookman transferi, Avrupa futbol piyasasında geniş yankı uyandıran dosyalardan biri haline geldi. Nijeryalı futbolcunun menajeri, oyuncusunu Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City ve Aston Villa'ya önerdi. Ancak bu beş kulüp, yapılan öneriyi geri çevirdi.

Buna karşın West Ham United, Lookman transferine ilgi duyan kulüpler arasında yer aldı. Oyuncuya yönelik resmi ilgi gösteren kulüpler arasında Inter, Atletico Madrid, Napoli ve Fenerbahçe bulunuyor. Bu tablo, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın önemli kulüpleriyle aynı transfer havuzunda yer aldığını ortaya koyuyor.

Atalanta, Lookman için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu yüksek bedeli göz önünde bulundurarak süreci dikkatle takip ediyor. Lookman'ın hızı, bire birdeki etkinliği ve skor katkısı, teknik heyetin oyuncuya olan ilgisini artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

MATETA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin hücum hattı için değerlendirdiği bir diğer isim ise Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta oldu. Sarı-lacivertliler, Darwin Nunez transferinden sonuç alamamasının ardından rotasını İngiltere'ye çevirdi ve Mateta'yı önemli bir alternatif olarak belirledi.

Teknik heyetin raporunda, Mateta'nın fizik gücü ve bitiriciliği özellikle vurgulanıyor. Premier Lig tecrübesine sahip olan Fransız golcü, savunmayla bire bir mücadelelerdeki etkinliği ve ceza sahası içindeki yüksek yüzdesiyle öne çıkıyor.

Yönetimin, Crystal Palace ile ilk temasları kurduğu ve oyuncunun transfer şartlarını sorduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe, Mateta'yı hücumun merkezinde rekabeti artıracak ve takımın skor gücünü yukarı taşıyacak bir profil olarak değerlendiriyor.

TRANSFER STRATEJİSİNDE AYRILIKLAR DA GÜNDEMDE

Öte yandan Fenerbahçe'de yalnızca transferler değil, olası ayrılıklar da gündemin önemli bir parçası. En Nesyri'nin, Afrika Uluslar Kupası'nın sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtiliyor. Everton, Napoli ve Juventus'un, Faslı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri sunduğu kaydediliyor.

En Nesyri'nin, turnuva sonrası bu hafta geleceğiyle ilgili son kararını vermesi bekleniyor. Bu karar, Fenerbahçe'nin hücum hattı planlamasında belirleyici olacak ve devam eden transfer görüşmelerinin seyrini doğrudan etkileyecek.