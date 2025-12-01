Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu! Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11'ler açıklandı mı? Derbide kimler eksik?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilecek derbi için geri sayım sürüyor. Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, iki takımda da hem taktiksel hem kadrosal anlamda kritik gelişmeler yaşanıyor. Peki,Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11'ler açıklandı mı? Derbide kimler eksik? Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu! Detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ KADROSU!

Dev mücadele öncesi teknik ekipler oyuncu tercihlerini büyük oranda şekillendirmiş durumda. Fenerbahçe cephesinde istikrarlı bir savunma hattı öne çıkarken, Galatasaray'da ise hücum organizasyonunun merkezini oluşturan yıldızların performansı, derbinin kaderini belirleyebilecek önemli unsurlardan biri.

Maç kadrosunda yer alması beklenen oyuncular, hem fiziksel hazır oluşları hem de son haftalardaki performanslarıyla değerlendiriliyor. Özellikle Fenerbahçe'nin orta saha dinamizmi ve Galatasaray'ın kanat hattındaki hız unsurları, 90 dakikanın oyun planını doğrudan şekillendirecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Derbiye kısa bir süre kala iki takımın muhtemel 11'leri büyük ölçüde netleşti. Teknik direktörlerin son antrenmanlarda üzerinde durduğu dizilişler ve oyuncu tercihleri, derbinin nasıl bir oyun yapısına sahne olacağına dair önemli sinyaller veriyor.

Fenerbahçe'nin topa sahip olma odaklı, önde presi önceleyen bir oyun planı hazırladığı belirtilirken; Galatasaray'ın özellikle geçiş hücumları ve merkez oyun kurgusu üzerinden etkili olmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Her iki takımın son çalışmalarında denediği dizilişler ise şu şekilde:

FENERBAHÇE 11'İ

Fenerbahçe'nin derbiye çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şu şekilde şekilleniyor:

Ederson | Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Nene, İsmail, Alvarez, Kerem, Asensio, Duran

Teknik heyetin oyun planında özellikle şu noktalar öne çıkıyor:

Savunmada yarı saha kontrolü: Skriniar–Oosterwolde ikilisine güveniliyor.

Orta sahada dinamizm: Nene ve İsmail ikilisinin agresif presi derbinin temposunu etkileyebilir.

Hücumda yaratıcılık: Asensio ve Kerem'in bağlantı oyunundaki rolü kritik.

Duran'ın bitiriciliği: Ceza sahası etkinliği Fenerbahçe'nin en büyük kozu.

GALATASARAY 11'İ

Galatasaray'ın derbiye çıkması beklenen muhtemel 11'i ise şöyle:

Uğurcan | Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sara, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Osimhen

Bu dizilişte dikkat çeken unsurlar:

Savunmada atletizm: Barış Alper'in bek pozisyonundaki kullanımı geniş alan savunması için önemli.

Orta sahada sertlik: Torreira–Lemina ikilisinin kesiciliği derbinin kilidini çözebilir.

Hücumun merkezinde yıldız etkisi: İlkay'ın oyun aklı ve Osimhen'in derin koşuları Fenerbahçe savunmasını zorlayabilir.

DERBİDE KİMLER EKSİK?

Derbinin en kritik başlıklarından biri ise takımlardaki eksik oyuncular. Bu sezon yoğun maç takviminden kaynaklanan sakatlıklar ve cezalar iki takımın da rotasyonunu etkilemiş durumda.

Fenerbahçe'de Eksikler

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun derbide forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını yeni atlatan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski ise maç saatinde değerlendirilecek.

Bu iki oyuncunun ilk 11'de başlaması beklenmiyor ancak kulübede yer alma ihtimalleri yüksek.

Galatasaray'da Eksikler

Galatasaray'da toplam 7 oyuncu kritik derbide sahada olamayacak:

Wilfried Singo – Sakat

İsmail Jakobs – Sakat

Kaan Ayhan – Sakat

Berkan Kutlu – Sakat

Roland Sallai – Kırmızı kart cezalısı

Eren Elmalı – Bahis soruşturması nedeniyle ceza

Metehan Baltacı – Bahis soruşturması nedeniyle ceza

Bu eksikler özellikle savunmada ciddi bir daralma yaratsa da teknik heyet, mevcut oyuncularla esnek bir yapı kurmaya çalışıyor.