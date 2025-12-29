Son dakika gelişmesiyle birlikte Türkiye spor ve finans dünyası, Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur ve bahis baronu Veysel Şahin'in isimlerinin karıştığı büyük bir soruşturmayı konuşuyor. Peki, Erden Timur Veysel Şahin olayı nedir? Detaylar...

ERDEN TİMUR VEYSEL ŞAHİN OLAYI NEDİR?

MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yürüttüğü incelemeler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "futbolda bahis" soruşturması kapsamında ortaya çıkan detaylar, milyonlarca liralık yasa dışı para transferlerini gün yüzüne çıkardı.

ERDEN TİMUR VE MASAK İNCELEMESİ

Erden Timur, Galatasaray Spor Kulübü'nde eski yönetici ve NEF İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. MASAK'ın yaptığı incelemede, Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanılan gayrimenkul alım-satım işlemlerinde yer aldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Timur'a yöneltilen suçlamalar şunlar:

Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla kazanç veya menfaat sağlamak ya da vaad etmek

Yasa dışı bahis oynamak

Yasa dışı suç gelirlerini aklamak

MASAK verilerine göre, NEF İnşaat üzerinden gerçekleştirilen işlemler, 2015-2016 yılları arasında 18 farklı işlemle toplam 7 milyon 541 bin 792 TL'yi kapsıyor. Bu işlemler, özellikle bahis baronu Veysel Şahin ile bağlantılı kişiler aracılığıyla yapılmış.

BAHİS BARONUYLA BAĞLANTILI

MASAK raporuna göre, bahis baronu Veysel Şahin'in para transferlerini yönlendiren kilit isim Eyüp Ur olarak öne çıkıyor. SGK kaydı ve gelir belgesi bulunmayan Eyüp Ur, Şahin adına para transferleri yaparak şüpheli finansal hareketliliğe aracılık etti.

NEF İnşaat, Eyüp Ur'un transfer ettiği paraların ulaştığı şirketlerden biri oldu. Özellikle 8 Haziran 2015 - 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılan 18 işlemde toplam 7.5 milyon TL NEF İnşaat'a aktarıldı. Bu dönemde NEF İnşaat, Galatasaray'a 2016-2017 sezonundan itibaren sponsor oldu. 2021'de ise Timur, Galatasaray'da Başkan vekili pozisyonuna getirildi.

Aynı raporda, Eyüp Ur'un Şahin ile bağlantılı 24 kişiyle de para transferi yaptığı ve NEF İnşaat'a Hakan Canbay adına da para gönderdiği kaydedildi. Bu durum, şirketin bahis ve yasa dışı kumar gelirleriyle doğrudan bağlantısını güçlendiriyor.

MİLYARLIK PARA HAREKETİ

MASAK incelemelerinde, Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat üzerinden gerçekleşen toplam para transferi sayısının dikkat çekici olduğu ortaya çıktı:

44.273 işlemde toplam 9 milyar 279 milyon 562 bin TL alındı

13.195 işlemde toplam 9 milyar 283 milyon 185 bin TL gönderildi

Özellikle "Yazıcı Sarraf ve Kuyum" isimli şirketle yapılan işlemler, büyük tutarlı para transferleri içeriyor:

16 Ağustos 2023 - 31 Aralık 2024: 31 işlem, 245 milyon 51 bin TL alınmış

19 Temmuz 2023 - 10 Ekim 2025: 71 işlem, 1 milyar 25 milyon 277 bin TL gönderilmiş

Bu veriler, NEF İnşaat'ın yasa dışı bahis ve kumar gelirlerini aklamak için kullanıldığını ortaya koyuyor.

93 İSİMDEN PARA TRANSFERİ

MASAK veri tabanına göre, Erden Timur'un yasa dışı bahis ve kumar şüphelisi 109 gerçek ve tüzel kişiyle para transferi ilişkisinde bulunduğu tespit edildi. Bu kişilerden 93'ünün yaptığı işlemlerin açıklamasında "gayrimenkul alım-satımı" ibaresi bulunuyor. Bu durum, karapara aklamanın gayrimenkul üzerinden yürütüldüğünü açıkça gösteriyor.