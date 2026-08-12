Emekliye seyyanen zam SON DAKİKA! Emekliye seyyanen zam gelecek mi? 2026 memur emeklisine seyyanen zam mahkeme kararı açıklandı mı?

2026 yılında memur emeklilerine seyyanen zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin süreç, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) aldığı son usul kararıyla yeniden gündeme geldi. 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın memur emeklilerine de uygulanması talebiyle yürütülen süreçte AYM, Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan ikinci bireysel başvuruyu daha önce açılan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirdi. Peki, Emekliye seyyanen zam gelecek mi? 2026 memur emeklisine seyyanen zam mahkeme kararı açıklandı mı? Detaylar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA!

Memur emeklilerine seyyanen zam konusunda son gelişme, Anayasa Mahkemesi’nin dosyaların birleştirilmesine yönelik kararı oldu. AYM, Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan ikinci bireysel başvuruyu daha önce açılan 2026/7162 numaralı başvuruyla birleştirdi.

Dosyaların aynı konu kapsamında birlikte değerlendirilmesinin önünü açan bu karar, davanın esasına ilişkin nihai bir hüküm anlamına gelmiyor. Dolayısıyla mevcut gelişme sonrasında memur emeklileri açısından kesinleşmiş bir seyyanen zam tutarından söz edilemiyor.

2023 yılında görevde bulunan memurlara 8 bin 77 TL tutarında seyyanen artış yapılmış, bu artışın memur emeklilerine de uygulanması talebiyle hukuki süreç başlatılmıştı. AYM’nin son kararı ise bu talebin doğrudan kabul edildiği anlamına gelmiyor.

Bu nedenle “seyyanen zam kesinleşti” veya “emeklilere ödeme yapılacak” şeklindeki ifadelerin mevcut karar kapsamında kesinleşmiş bir sonucu yansıtmadığı belirtilmelidir.

Anayasa Mahkemesi’nin resmi gündem ve sonuç sayfalarında Genel Kurul toplantılarına ilişkin kararlar yayımlanmaktadır.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Memur emeklilerine seyyanen zam gelip gelmeyeceği konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. AYM’nin 6 Ağustos 2026 tarihinde görüştüğü başvuruda verdiği karar, ikinci dosyanın daha önce açılmış olan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirilmesiyle sınırlı.

Bu nedenle dosyaların birleştirilmesi, memur emeklilerine belirli bir miktarda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Zam hakkının doğup doğmayacağı ve doğması halinde bunun hangi kapsamda uygulanacağı, davanın esasına ilişkin verilecek kararla ortaya çıkabilecek.

Dava sürecinin temelinde, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın memur emeklilerine uygulanmaması bulunuyor. Memur emeklileri açısından yürütülen hukuki süreçte bu uygulamanın değerlendirilmesi talep ediliyor.

Dava sonucunda memur emeklileri lehine bir karar verilmesi halinde zam uygulamasının kapsamı ve hesaplama yöntemi ayrıca gündeme gelebilecek. Ancak mevcut aşamada bu konuda kesinleşmiş bir tutar bulunmuyor.

Daha önce yapılan bazı hesaplamalarda 2023 yılında verilen 8 bin 77 TL’lik artışın güncel katsayılarla birlikte daha yüksek bir karşılığa ulaşabileceği belirtiliyor. Fakat bu hesaplamalar, AYM tarafından verilmiş kesin bir zam tutarı niteliği taşımıyor.

Dolayısıyla bugün itibarıyla memur emeklileri açısından kesinleşmiş bir seyyanen zam miktarı açıklanmış değil.

2026 MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM MAHKEME KARARI AÇIKLANDI MI?

2026 memur emeklisine seyyanen zam mahkeme kararı konusunda son gelişme, AYM’nin dosyaları birleştirme kararı oldu. 6 Ağustos 2026 tarihinde görüşülen başvuruda ikinci dosyanın 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirilmesine karar verildi.

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, verilen kararın davanın esasına ilişkin olmaması. AYM’nin aldığı karar, aynı konuya ilişkin başvuruların birlikte değerlendirilmesine yönelik bir usul kararı niteliğinde.

Bu nedenle mevcut karar, “memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasına karar verildi” şeklinde değerlendirilemiyor. Aynı şekilde geriye dönük ödeme yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir hüküm de bulunmuyor.

Memur emeklilerinin beklediği temel konu, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın emekli memurlara uygulanıp uygulanmayacağı. Bu konudaki nihai durum, davanın esasına ilişkin karar sonrasında netleşebilecek.

AYM’nin resmi gündemlerinde kararların inceleme evresi ve sonuçları ayrıca belirtiliyor. Bu nedenle dosyanın birleştirilmesi ile esasa ilişkin nihai kararın birbirinden farklı aşamalar olduğu görülüyor.

MEMUR EMEKLİLERİNE GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK MI?

Memur emeklilerine geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı da seyyanen zam sürecinde merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ancak mevcut aşamada geçmiş dönemlere ilişkin kesinleşmiş bir ödeme kararı bulunmuyor.

Davanın memur emeklileri lehine sonuçlanması halinde, 2023 yılından itibaren oluştuğu ileri sürülen farkların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Fakat bu durum, şu an için kesinleşmiş bir alacak anlamına gelmiyor.

Bazı hesaplamalarda kişi başına yaklaşık 1 milyon TL’ye ulaşabilecek farklardan söz ediliyor. Ancak bu rakamın kesinleşmiş bir ödeme olmadığı özellikle belirtilmeli. Böyle bir ödeme tutarının ortaya çıkıp çıkmayacağı ve ortaya çıkması halinde nasıl hesaplanacağı, AYM’nin esas kararının kapsamına ve karar sonrasında yapılacak hukuki ve mali hesaplamalara bağlı olacak.

Dolayısıyla bugün için “memur emeklilerine 1 milyon TL geriye dönük ödeme yapılacak” şeklinde kesin bir sonuç bulunmuyor. Söz konusu rakam, mevcut süreçte yapılan hesaplamalar kapsamında dile getirilen bir tutar niteliğinde.

Geriye dönük ödeme konusunun temelinde de 2023 yılında görevdeki memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerine uygulanmaması bulunuyor. Bu nedenle olası olumlu bir kararın kapsamı öncelikle memur emeklileri açısından değerlendirilecek.

Mevcut durumda AYM’nin verdiği dosya birleştirme kararı, geçmişe dönük ödeme yapılmasını doğrudan öngören bir karar değil.

SEYYANEN ZAMDAN HANGİ EMEKLİLER YARARLANABİLİR?

Mevcut hukuki süreç, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerine uygulanması talebi üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle sürecin doğrudan ilgili olduğu kesim memur emeklileri.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin bu davadan otomatik olarak seyyanen zam alacağına ilişkin mevcut bir karar bulunmuyor.

Dolayısıyla AYM’nin dosyaları birleştirme kararının tüm emeklilere yönelik genel bir seyyanen zam kararı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Mevcut gelişme, 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan seyyanen artışın memur emeklilerine uygulanması talebiyle ilgili hukuki süreç kapsamında ortaya çıktı.

Olası bir olumlu kararın kapsamı, davanın esasına ilişkin kararın içeriğine göre belirlenecek. Bu nedenle SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin de bu süreç kapsamında kesin olarak seyyanen zam alacağına ilişkin bir sonuç bulunmuyor.

GÖZLER AYM'NİN ESAS KARARINDA

Anayasa Mahkemesi’nin ikinci başvuruyu mevcut dosyayla birleştirmesi sonrasında süreçte gözler davanın esasına ilişkin karara çevrildi. Ancak dosyaların birleştirilmesi, davanın esastan memur emeklileri lehine sonuçlandığı anlamına gelmiyor.

Şu aşamada memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasının kesinleştiği söylenemiyor. Aynı şekilde 2023 yılından itibaren geriye dönük belirli bir miktarda ödeme yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir sonuç da bulunmuyor.

Sürecin temel konusu, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın memur emeklilerine uygulanıp uygulanmayacağı. AYM’nin mevcut kararı ise bu konuda doğrudan zam veya ödeme hakkı tanımıyor; yalnızca aynı konuya ilişkin başvuruların birlikte değerlendirilmesini sağlıyor.

Bu nedenle memur emeklilerinin beklediği asıl gelişme, AYM’nin davanın esasına ilişkin vereceği karar olacak. Zam tutarı, varsa geriye dönük ödeme ve uygulamanın kapsamı da ancak bu aşamadan sonra netlik kazanabilecek.

Özetle: 6 Ağustos 2026 tarihli AYM gelişmesi, seyyanen zam konusunda nihai karar değil, dosyaların birleştirilmesine ilişkin usul kararıdır. Bu nedenle şu an için memur emeklilerine seyyanen zam yapılacağı, geriye dönük ödeme gerçekleştirileceği veya belirli bir tutarın kesinleştiği söylenemez. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin bu davadan otomatik olarak yararlanacağına ilişkin de mevcut bir karar bulunmuyor.