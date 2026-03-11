Emekliye ÖTV'siz araç modelleri hangileri? ÖTV'siz araç ne zaman verilecek, yürürlüğe ne zaman girecek?

Emeklilere ÖTV muafiyeti ile araç alım hakkı tanınmasına ilişkin kanun teklifi Meclis gündemine taşındı. Teklif, belirli şartları taşıyan Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarları kapsayan bir istisna içeriyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti düzenlemesi, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan kanun teklifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifte, 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr sayılan ve 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur üzerinden yaşlılık aylığı alan emeklilere yönelik bir istisna düzenlemesi yer alıyor. Buna göre söz konusu grupta bulunan emeklilerin binek otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulmasına ilişkin bir düzenleme önerildi.

Meclise sunulan kanun teklifleri belirli bir yasama sürecinden geçiyor. Teklif öncelikle Meclis Başkanlığı'na sunuluyor, ardından ilgili komisyonlarda ele alınıyor ve daha sonra Genel Kurul gündemine gelebiliyor. Bu aşamaların tamamlanması ve teklifin kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ HANGİLERİ?

Meclise sunulan kanun teklifinde ÖTV muafiyeti kapsamında binek otomobil alımına ilişkin bir düzenleme bulunuyor. Teklifte yer alan hüküm, belirli şartları taşıyan Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarların binek otomobil satın alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulmasını öngörüyor.

Düzenleme önerisi yalnızca belirli bir emekli grubunu kapsıyor. 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkar sayılan ve 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur üzerinden yaşlılık aylığı alan emekliler için binek otomobil alımında vergi muafiyeti öngören bir istisna maddesi teklif metninde yer alıyor.

Araç modelleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI

Kanun teklifinde muafiyetten yararlanabilecek kişiler için bazı koşullar yer alıyor. Buna göre ÖTV istisnası yalnızca 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr sayılan ve 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur üzerinden yaşlılık aylığı alan emekliler için geçerli olacak şekilde düzenlendi.

Teklif metninde muafiyet hakkının emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde ve yalnızca bir kez kullanılabileceği yer alıyor. Ayrıca istisna kapsamında satın alınan aracın satın alma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilememesi veya satılamaması şartı da düzenlemede yer alan koşullar arasında bulunuyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKTI MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Emeklilere ÖTV muafiyeti ile araç alınmasına ilişkin düzenleme henüz yürürlükte olan bir uygulama değil. Söz konusu düzenleme bir kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu ve yasalaşma sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Teklifin yürürlüğe girebilmesi için önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından düzenleme yürürlüğe girebilecek.