EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME: Zamlı emekli maaşı Ocak'ta mı yatacak? SSK, BAĞKUR emekli zam farkı ne zaman yatacak? 4A, 4B zamlı emekli aylığı tarihi!

2025 yılına girilirken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en kritik başlıklardan biri emekli maaşlarındaki artış ve bu artışların ödeme takvimi oldu. Özellikle en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme, maaşların Ocak ayı içinde mi, yoksa zam farkı olarak mı ödeneceği sorusunu gündeme taşıdı. Bu süreçte SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve yasal düzenleme takvimi belirleyici rol oynarken, ödeme günleri yine tahsis numaralarına göre şekilleniyor. Peki, Zamlı emekli maaşı Ocak'ta mı yatacak? SSK, BAĞKUR emekli zam farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME 2026

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmesi, emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor. Ancak bu artışın teknik yapısı, ödeme sürecini doğrudan etkiliyor.

Zam farkı neden ayrı ödenecek?

Yapılan artış kök maaşlara yansıtılmıyor,

Artış oranı yüzde 18,48 olmasına rağmen bu oran maaş hesaplamasına dahil edilmiyor,

3 bin 119 liralık fark, SGK tarafından değil, doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor,

Bu nedenle söz konusu tutar, maaşlara kalıcı bir zam şeklinde değil; tamamlayıcı ödeme olarak yansıtılıyor.

Zam farkı ne zaman hesaplara geçer?

Yasal düzenleme, SSK ve Bağ-Kur maaş ödeme takvimine yetişirse, emekliler zamlı tutarı doğrudan maaşlarıyla birlikte alabilecek. Ancak düzenlemenin gecikmesi halinde:

Mevcut maaşlar ödenecek,

Zam farkı ayrı bir ödeme olarak yatırılacak,

Bu senaryoda emeklilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI OCAK'TA MI YATACAK?

Ocak ayı maaşları, her yıl olduğu gibi tahsis numarasına göre belirlenen günlerde ödeniyor. Kritik nokta, yasal düzenlemenin bu tarihlere yetişip yetişmeyeceği.

Ocak maaşı için iki farklı senaryo

1. Düzenleme zamanında çıkarsa:

Zamlı maaşlar doğrudan Ocak ödemelerine yansır

En düşük aylık alan emekliler, maaşlarını 20 bin lira üzerinden alır

2. Düzenleme gecikirse:

Maaşlar eski tutar üzerinden yatırılır

Zam farkı, ilerleyen günlerde ayrıca ödenir

Bu süreçte ödeme takvimi değişmez; yalnızca fark ödemesi ek bir işlem olarak yapılır.

SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Zam farkının yatırılacağı tarih, yasanın yürürlüğe girdiği gün ile doğrudan bağlantılı. Mevzuat tamamlandıktan sonra fark ödemeleri:

Kısa süre içinde

Toplu şekilde

Tahsis numarasına bakılmaksızın hesaplara aktarılıyor.

Zam farkının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması, ödeme sürecinin SGK maaş sisteminden ayrı yürütülmesine neden oluyor. Bu durum, fark ödemelerinin maaş günlerinden farklı tarihlerde yapılabilmesini mümkün kılıyor.

SSK (4A) EMEKLİLERİ İÇİN TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklilerinin maaşları, her ayın 17'si ile 26'sı arasında yatırılıyor.

4A SSK emekli maaşı ödeme günleri

Son rakam 9 → 17'si

Son rakam 7 → 18'i

Son rakam 5 → 19'u

Son rakam 3 → 20'si

Son rakam 1 → 21'i

Son rakam 8 → 22'si

Son rakam 6 → 23'ü

Son rakam 4 → 24'ü

Son rakam 2 → 25'i

Son rakam 0 → 26'sı

Bu tarihler içinde yasa çıkarsa, maaşlar zamlı; çıkmazsa fark sonradan ödeniyor.

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinde ödeme günleri ayın 25'i ile 28'i arasında değişiyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri

Son iki hanesi 5, 7, 9 → 25'i

Son iki hanesi 1, 3 → 26'sı

Son iki hanesi 4, 6, 8 → 27'si

Son iki hanesi 0, 2 → 28'i

Bağ-Kur emeklileri için de zamlı maaş ya da zam farkı ödemesi, bu takvime bağlı olarak şekilleniyor.