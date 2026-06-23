ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda takımlar, bir üst tura yükselmek için kritik karşılaşmalara çıkarken, son 32 turuna adını yazdırmayı başaran ilk ekipler de netlik kazandı. Peki, Dünya Kupası'nda gruplardan hangi takımlar çıktı? Son 32'ye kalan takımlar hangileri? Detaylar haberimizde.

DÜNYA KUPASI'NDA GRUPLARDAN HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasına henüz süre bulunmasına rağmen bazı ekipler son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Grubu'nda mücadele eden ev sahibi Meksika, oynadığı ilk iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı ve eleme turuna kalmayı garantileyen ilk takım oldu.

D Grubu'nda yer alan Amerika Birleşik Devletleri de ilk iki maçını kazanarak son 32 turuna yükselmeyi başardı. ABD'nin bulunduğu grupta Türkiye, Paraguay ve Avustralya da mücadele ediyor.

E Grubu'nda ise Almanya, Fildişi Sahili karşısında aldığı galibiyetle dikkat çekti. Almanlar böylece 12 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi garantileyerek son 32 bileti alan ülkeler arasına katıldı.

Şu ana kadar gruptan çıkmayı kesinleştiren ülkeler şöyle:

Meksika (A Grubu)

Amerika Birleşik Devletleri - ABD (D Grubu)

Almanya (E Grubu)

SON 32'YE KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Turnuvada grup aşaması maçları devam ederken son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takımlar Meksika, ABD ve Almanya oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu

Meksika

Güney Afrika

Güney Kore

Çekya

B Grubu

Kanada

Bosna-Hersek

Katar

İsviçre

C Grubu

Brezilya

Fas

Haiti

İskoçya

D Grubu

ABD

Paraguay

Avustralya

Türkiye

E Grubu

Almanya

Curaçao

Fildişi Sahili

Ekvador

F Grubu

Hollanda

Japonya

İsveç

Tunus

G Grubu

Belçika

Mısır

İran

Yeni Zelanda

H Grubu

İspanya

Yeşil Burun Adaları

Suudi Arabistan

Uruguay

I Grubu

Fransa

Senegal

Irak

Norveç

J Grubu

Arjantin

Cezayir

Avusturya

Ürdün

K Grubu

Portekiz

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Özbekistan

Kolombiya

L Grubu

İngiltere

Hırvatistan

Gana

Panama

Grup mücadelelerinin tamamlanmasının ardından liderler, ikinciler ve en başarılı üçüncüler son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

28 Haziran Pazar

Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi (Los Angeles Stadı, TSİ 22.00)

29 Haziran Pazartesi

Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi (Houston Stadı, TSİ 20.00)

Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü (Boston Stadı, TSİ 23.30)

30 Haziran Salı

Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi (Monterrey Stadı, TSİ 04.00)

Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi (Dallas Stadı, TSİ 20.00)

1 Temmuz Çarşamba

Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü (New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00)

Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü (Mexico City Stadı, TSİ 04.00)

Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü (Atlanta Stadı, TSİ 19.00)

Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü (Seattle Stadı, TSİ 23.00)

2 Temmuz Perşembe

Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü (San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00)

Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi (Los Angeles Stadı, TSİ 22.00)

3 Temmuz Cuma

Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (Toronto Stadı, TSİ 02.00)

Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü (BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00)

Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi (Dallas Stadı, TSİ 21.00)

4 Temmuz Cumartesi

Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi (Miami Stadı, TSİ 01.00)

Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü (Kansas City Stadı, TSİ 04.30)

Son 32 turu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek final yolculuğu başlayacak.

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 32 turunu geçen takımların mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 4 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

4 Temmuz Cumartesi

Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi (Houston Stadı, TSİ 20.00)

5 Temmuz Pazar

Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi (Philadelphia Stadı, TSİ 00.00)

Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi (New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00)

6 Temmuz Pazartesi

Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi (Mexico City Stadı, TSİ 03.00)

Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi (Dallas Stadı, TSİ 22.00)

7 Temmuz Salı

Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi (Seattle Stadı, TSİ 03.00)

Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi (Atlanta Stadı, TSİ 19.00)

Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi (BC Place Vancouver Stadı, TSİ 23.00)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sonuçları netleştikçe son 32 ve son 16 turu eşleşmeleri de kesinlik kazanacak. Turnuvada şu ana kadar son 32 biletini garantileyen ülkeler Meksika, ABD ve Almanya olarak kayıtlara geçti.