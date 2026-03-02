Borsa düştü mü, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Borsa İstanbul'da neler oluyor, savaş borsayı nasıl etkiledi?

Borsa İstanbul, yeni haftaya büyük bir düşüşle başladı ve yatırımcılar şaşkınlık içinde gelişmeleri takip ediyor. ABD- İsrail ve İran arasındaki çatışmaların yarattığı belirsizlikler, endekslerde sert dalgalanmalara yol açarken, açığa satış yasağı ve kredili işlemlerdeki yeni düzenlemeler piyasada heyecan yarattı. Yatırımcılar şimdi merak ediyor. Borsa düşmeye devam edecek mi, hangi sektörler en çok etkilendi ve alınan önlemler piyasayı nasıl şekillendirecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Evet, Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı. 2 Mart sabahı BIST 100 endeksi açılışta 12.987,42 puandan işlem görerek yüzde 5,32 değer kaybetti. Önceki kapanış olan 13.717,81 puandan düşüş yaşandı ve satış baskısı tüm sektörlerde hissedildi.

BORSA DAHA DÜŞECEK Mİ?

Analistler, küresel jeopolitik riskler ve ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş nedeniyle BIST 100'ün kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endekste 12.500 ve 12.000 puan seviyeleri destek, 13.000 ve 13.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor. Bu nedenle borsanın daha fazla dalgalanma ve potansiyel düşüşler yaşayabileceği öngörülüyor.

BORSA İSTANBUL'DA NELER OLUYOR?

Borsa İstanbul'da özellikle savaş kaynaklı endişeler nedeniyle açılışta sert bir değer kaybı gözlendi. Bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi yüzde 7,04 gerilerken, tüm sektör endeksleri düşüş kaydetti. Küresel piyasalardaki riskler ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıları tedirgin ediyor.

ALINAN KRİTİK KARARLAR NELER?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerini cuma seans sonuna kadar yasakladı.

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) 5:1'den 3:1'e düşürdü.

Kredili işlemler ve açığa satışlarla ilgili önlemler yatırımcıların risklerini azaltmaya yönelik olarak uygulamaya kondu.

SAVAŞ BORSAYI NASIL ETKİLEDİ?

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artmasına yol açtı. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını düşürdü ve satış baskısını artırarak Borsa İstanbul'un sert düşmesine sebep oldu.

EN ÇOK KAYBETTİREN SEKTÖR HANGİSİ OLDU?

Açılışta en çok kaybettiren sektör, yüzde 9,08'lik düşüşle Tekstil-Deri sektörü oldu. Bankacılık ve holding sektörleri de ciddi düşüşler yaşadı.