Ata Turizm halka arz ne zaman? Ata Turizm kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Ata Turizm İşletmecilik, turizm sektöründe faaliyet gösteren öncü şirketlerden biri olarak, 2026 yılı Şubat ayında yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arz takvimi ve finansal çerçevesi yatırımcıların merak ettiği konular arasında. Peki, Ata Turizm halka arz ne zaman? Ata Turizm kaç lot verir, hangi bankalarda var? Detaylar....

ATA TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ata Turizm İşletmecilik'in halka arz süreci 11-12-13 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz talep toplama saatleri her gün 09:00 – 17:00 arasında olacak. Üç günlük bu süreç, yatırımcıların şirkete yatırım yapabilmesi için kritik bir fırsat sunuyor.

Halka arzın Şubat ayında gerçekleştirilmesi, turizm sektöründeki olumlu beklentiler ve şirketin finansal büyüme hedefleri ile uyumlu bir zamanlama olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar için bu tarihler, Ata Turizm hisselerini portföylerine eklemek için kaçırılmaması gereken bir dönem.

ATA TURİZM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ata Turizm İşletmecilik halka arz fiyatı 11,20 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında satışa sunulacak toplam pay sayısı 280 milyon adet ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 34,9 olacak. Bu fiyatlandırma ile toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,1 milyar TL olarak öngörülüyor.

ATA TURİZM HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Ata Turizm İşletmecilik halka arzında toplamda 280 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Lot dağılımı yatırımcıların talep büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. İşte öne çıkan dağılım örnekleri:

150 Bin TL katılım → 747 Lot (~8.366 TL)

250 Bin TL katılım → 448 Lot (~5.017 TL)

350 Bin TL katılım → 320 Lot (~3.584 TL)

500 Bin TL katılım → 224 Lot (~2.508 TL)

700 Bin TL katılım → 160 Lot (~1.792 TL)

1,1 Milyon TL katılım → 102 Lot (~1.142 TL)

1,6 Milyon TL katılım → 70 Lot (~784 TL)

2,2 Milyon TL katılım → 60 Lot (~672 TL)

Bu dağılım, küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için erişilebilir seviyeler sunarken, büyük yatırımcıların da stratejik olarak yatırım yapabilmesine imkan tanıyor.

ATA TURİZM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ata Turizm İşletmecilik halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı açıklanmıştır. Bu durum, halka arzın belirli yatırımcı gruplarına öncelik tanımadan, tüm yatırımcıların eşit şartlarda talepte bulunabileceği anlamına geliyor.

Katılım endeksine uygun olmayan halka arzlar, genellikle daha geniş bir yatırımcı tabanına hitap etme stratejisiyle yürütülür ve piyasada likiditeyi artırıcı etkisi olur.

ATA TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ata Turizm İşletmecilik halka arzına yatırım yapmak isteyenler, aşağıdaki bankalar ve aracı kurumlar üzerinden pay alımı gerçekleştirebilecek:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Bu bankalar ve aracı kurumlar, halka arz süresince yatırımcılara pay alım işlemlerinde güvenilir ve hızlı erişim imkânı sunacak.

NOT : Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.