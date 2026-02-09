ALTIN SON DAKİKA: Altın daha da yükselecek mi? 9 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasaları yeni haftaya küresel ölçekte artan belirsizlikler ve dolar cephesindeki zayıflamayla birlikte güçlü bir başlangıç yaptı. ABD dolarının 4 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemesi, altını yatırımcılar açısından yeniden cazip bir güvenli liman haline getirdi. Pazartesi günü ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Peki, altın daha da yükselecek mi? 9 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Detaylar...

ALTIN SON DAKİKA

Spot altın fiyatı, cuma günü yaşanan yaklaşık yüzde 4'lük sert yükselişin ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,3 artışla 5 bin 26,04 dolar seviyesine ulaştı. Aynı saatlerde Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,4 yükselerek 5 bin 46,10 dolar seviyesinden işlem gördü.

Ons altındaki bu güçlü performans, iç piyasada gram altın başta olmak üzere tüm altın türlerine yukarı yönlü yansıdı. Gümüş cephesinde ise rekor sonrası yükseliş ivmesinin sürdüğü görülüyor.

ALTIN DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Piyasalarda en çok merak edilen soruların başında altın fiyatlarının yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği geliyor. Uzman değerlendirmeleri, kısa vadede temkinli ancak yukarı yönlü beklentilerin ağır bastığını ortaya koyuyor.

KCM Baş Analisti Tim Waterer, altındaki son yükselişi değerlendirirken doların zayıflamasına ve dipten gelen alımlara dikkat çekti. Waterer'a göre, dolar endeksindeki gerileme altını yeniden 5.000 dolar psikolojik eşiğinin üzerine taşıdı. Ancak bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam verileri nedeniyle piyasaların temkinli hareket ettiği vurgulanıyor.

Öte yandan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında görülebilecek zayıflığın ek faiz indirimlerini gündeme getirebileceğini belirtti. Piyasalarda, 2026 yılı içinde en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi hâkim. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında tarihsel olarak daha güçlü performans sergiliyor.

Bu nedenle, istihdam verilerinde yaşanabilecek olası bir zayıflık, altının yukarı yönlü hareketini destekleyebilecek temel faktörler arasında gösteriliyor.

9 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatları da haftaya güçlü başladı. 9 Şubat itibarıyla gram altın, alış 7.023,33₺ / satış 7.024,45₺ seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın fiyatlarındaki bu yükseliş, doların gerilemesi ve ons altının 5.000 doların üzerine çıkmasıyla doğrudan bağlantılı.

9 ŞUBAT ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın türlerinden biri olarak yükselişini sürdürüyor. 9 Şubat itibarıyla çeyrek altın fiyatları, alış 12.072,00₺ / satış 12.241,00₺ olarak kaydedildi. Küresel piyasadaki ons altın artışı ve iç piyasadaki talep, çeyrek altının fiyatını destekliyor.

9 ŞUBAT YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları da ons altındaki yukarı yönlü hareketten etkilendi. 9 Şubat itibarıyla yarım altın alış 24.143,00₺ / satış 24.475,00₺ seviyelerinde işlem görüyor. Yarım altın, yüksek tutarlı yatırım ve hediye amaçlı alımlar için önemini koruyor.

9 ŞUBAT TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları, altın piyasalarındaki genel yükseliş trendine paralel olarak değer kazandı. 9 Şubat itibarıyla tam altın alış 47.170,39₺ / satış 48.094,48₺ seviyelerinde bulunuyor. Tam altın, ons altın fiyatlarındaki değişimlere en hassas altın türlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

DİĞER ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Ata Altın: Alış 48.644,46₺ / Satış 49.864,83₺

22 Ayar Bilezik: Alış 6.715,65₺ / Satış 6.755,95₺

Gümüş: Alış 113,45₺ / Satış 113,52₺

Küresel belirsizlikler, doların gerilemesi ve Fed'in faiz politikaları, altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, özellikle bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerini yakından takip ediyor.