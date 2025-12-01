Ali Şansalan Fenerbahçe karnesi! Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçları

Bu akşam Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi sahne alıyor. Taraftarlar, takımların form durumlarını ve hakem yönetimlerini merakla takip ederken, Ali Şansalan Fenerbahçe karnesi de derbi öncesi gündemdeki yerini alıyor. Peki, Ali Şansalan Fenerbahçe karnesi nasıl? Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçların istatistikleri nasıl? Ali Şansalan Fenerbahçe karnesi haberimizde!

ALİ ŞANSALAN FENERBAHÇE KARNESİ!

Ali Şansalan, Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden biri olarak kariyerinde birçok önemli maça imza attı. Özellikle Fenerbahçe ile olan karşılaşmaları, hem futbolseverler hem de hakem değerlendirmeleri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Ali Şansalan Fenerbahçe karnesi, sarı-lacivertli ekibin bu hakemle oynadığı maçlarda yakaladığı performansı ve maçlarda yaşanan disiplin olaylarını gözler önüne seriyor.

Kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 10 maçında orta hakem olarak görev alan Ali Şansalan, bu karşılaşmalarda takımın sahadan nasıl ayrıldığını net şekilde ortaya koyuyor. Sarı-lacivertliler, Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak oldukça olumlu bir istatistik sergiledi. Bu veriler, Ali Şansalan'ın Fenerbahçe maçlarındaki yönetim tarzının takımın lehine sonuçlandığını gösteriyor.

Hakem yönetimi sırasında yaşanan kart ve penaltı istatistikleri de oldukça ilginç. Ali Şansalan'ın orta hakem olduğu maçlarda Fenerbahçe toplamda 19 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı kart ve 2 penaltı kullandı. Bu durum, hakemin maçlardaki disiplin uygulamalarının nispeten dengeli olduğunu ortaya koyarken, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin maç içindeki agresifliği veya faul sıklığını da gözler önüne seriyor.

ALİ ŞANSALAN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Ali Şansalan'ın yönetimindeki Fenerbahçe maçları, hem takım performansı hem de disiplin yönünden oldukça dikkat çekici veriler sunuyor. Orta hakem olarak görev yaptığı 10 karşılaşmada Fenerbahçe'nin üstün performansı, sarı-lacivertli taraftarlar için olumlu bir tablo çiziyor.

Ancak Ali Şansalan sadece orta hakem olarak değil, VAR hakemi olarak da Fenerbahçe karşılaşmalarında görev aldı. Bu alandaki istatistikler, takımın teknoloji destekli hakem uygulamalarındaki performansını da ortaya koyuyor. Ali Şansalan, VAR hakemi olarak Fenerbahçe'nin 6 maçında görev yaptı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

VAR hakemliği sırasında maçlarda yaşanan disiplin olayları da ilgi çekici. Fenerbahçe, Ali Şansalan'ın VAR hakemi olduğu karşılaşmalarda 18 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı kart ve 2 kırmızı kart gördü. Bu dönemde sadece 1 penaltı kullanılması, VAR sisteminin maç akışında denge sağlayıcı bir rol oynadığını düşündürüyor.

Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçları, hem saha içi performans hem de disiplin açısından ayrıntılı analiz için önemli bir kaynak oluşturuyor. Sarı-lacivertlilerin istatistikleri, hakem yönetiminin takım üzerindeki etkisini net şekilde gösteriyor.

ALİ ŞANSALAN FENERBAHÇE MAÇLARINDA DİSİPLİN VE PENALTI İSTATİSTİKLERİ

Orta Hakem Olarak: 10 maç → 19 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı, 2 penaltı

VAR Hakemi Olarak: 6 maç → 18 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı, 2 kırmızı, 1 penaltı