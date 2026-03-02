Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilim, finans piyasalarında yeni bir volatilite dönemini başlattı. Uzmanlar, bu tür jeopolitik krizlerin özellikle altın, gümüş ve petrol piyasaları üzerinde agresif fiyatlama yarattığını vurguluyor. Peki, ABD-İsrail-İran savaşı piyasaları nasıl etkiler? İran İsrail savaş sonrası altın fiyatları artar mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Detaylar...

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Finans uzmanı İslam Memiş'e göre, "Gram altın TL fiyatı cumartesi günü fiziki altın kuyumcularda 7.980 lira seviyesinden kapanmıştı. Bu savaş haberi sonrası tekrar 8.000 lira seviyesinin üzerine yükseldi ve fiziki altınlar 8.100 liraya kadar çıktı." Bu durum, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına yöneldiğini ortaya koyuyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın 5.280 dolar seviyesinden kapanırken, savaşın şiddeti arttıkça agresif fiyatlama ile 5.350 dolar seviyeleri görüldü. Brent petrolün varil fiyatı ise 73-74 dolar bandına yükselerek enerji piyasalarında da etkisini gösterdi. Memiş, yatırımcıları pazartesi günü piyasalara açılışta panik alımlar ve panik satışlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.

İRAN İSRAİL SAVAŞ SONRASI ALTIN FİYATLARI ARTAR MI?

Jeopolitik gerilimler altın fiyatlarının en hızlı yükseldiği dönemleri oluşturuyor. Memiş, savaş ortamında altının doğal olarak değer kazandığını belirterek, "Pazartesi, salı günü piyasalardaki fiyatlamalar agresif bir şekilde devam eder ve piyasaların oturması bir iki günü bulur" dedi.

Altın fiyatlarındaki yükselişin temel sebepleri arasında Hürmüz Boğazı'nın kapanması, petrol ve gıda fiyatlarındaki artış beklentisi ve artan enflasyon riskleri yer alıyor. Memiş, savaşın süresinin uzun olmaması gerektiğini öngörse de kısa vadede altın ve gümüş fiyatlarında ciddi yükselişler bekleniyor.

Fiziki altın fiyatlarında gram altın için 8.500 TL seviyeleri, ons altın için ise 6.000 dolar seviyeleri hedef olarak öne çıkıyor. Gümüş yatırımcıları için de kısa vadeli fiyatlamaların yükseliş yönlü olacağı ve gram gümüşün 150 TL, ons gümüşün ise 98 dolar seviyelerine kadar çıkabileceği belirtiliyor.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Uzman Memiş, altının yükseliş trendinin savaş ortamı olmasa da yılın ilk yarısı için devam edeceğini belirtiyor. "Bu savaş ortamı olsa da olmasa da zaten altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş yönlü beklentimizi koruyorduk. Ons altın tarafında yılın ilk yarısında hedefimiz 6.000 dolar, gram altın tarafında hedefimiz 10.000 lira" dedi.

Petrol fiyatlarında da benzer bir tablo söz konusu. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar direncini zorlayabilir ve savaşın süresi uzarsa fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor. Bu süreçte yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerden uzak durmaları, panik satış ve alımlara karşı temkinli olmaları kritik önem taşıyor.

Aynı zamanda, Borsa İstanbul'un savaş fiyatlamasına rağmen hızlı toparlanabileceği ve 16.000 puan seviyesinden 20.000 puan seviyesine kadar yükselebileceği öngörülüyor. Dolar kuru ise 44 TL direncine, Euro ise 51,94 TL seviyesine yakın takip ediliyor.

SAVAŞ FİYATLAMALARI VE YATIRIM STRATEJİLERİ

ABD-İsrail-İran gerilimi, küresel ve yerel piyasalarda kısa vadeli dalgalanmaları tetiklerken, uzun vadede güvenli liman yatırım araçları olan altın ve gümüşün değer kazanmasını sağlıyor. Petrol ve gıda fiyatları üzerindeki baskı, enflasyon beklentilerini artırarak yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye zorluyor.

Memiş'in değerlendirmelerine göre, piyasalardaki agresif fiyatlamalar birkaç gün içinde normale dönebilir; ancak yatırımcılar özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durarak, stratejik ve uzun vadeli bakış açısıyla hareket etmeli. Altın ve gümüş, yılın ilk yarısında yatırımcılar için kritik fırsatlar sunuyor ve fiyat hedefleri ile trendler bu doğrultuda şekilleniyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.