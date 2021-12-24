DİYARBAKIR (İHA) - Güzellik ve Estetiysen uzmanı Şehirli uyardı: "Kış aylarında kuru ciltler kırışıklığa neden oluyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Güzellik ve Estetiysen uzmanı Ebru Şehirli, kış aylarında kuru ciltlerin erken kırışmasına neden olduğunu uyararak, soğuk ve rüzgarlı havalara karışı nemlendirici kullanılması gerektiğini vurguladı.

Soğuk hava, kimyasallar, hava kirliliği cildi daha kırılgan hale getiren nedenlerin başında. En sık yaşanan sorunlar ciltteki aşırı kurumanın oluşturduğu hassasiyet ve buna paralel olarak cilt sorunlarında artışlar yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır'da güzellik ve estetik hizmeti veren Ebru Şehirli, kış aylarında cilt bakımının daha çok tercih edilmesinin sebebi yaz aylarında keskin güneşin etkisiyle oluşsan lekeler ve çiller olduğunu belirtti. Şehirli, cilt bakımı içinse nemlendirici kullanılmasını önerdi.

Kadın ve erek danışanlarının şikayetlerinin başında leke ve kırışıklık sorununun geldiğini aktaran Şehirli, leke tedavileri için kış aylarının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Şehirli, danışanlarının kış aylarının gelmesiyle bir an önce işleme başlaması gerektiğini hatırlatarak, kuru ciltlerin neden olduğu kırışıklıklara karşı nemlendirici kullanılmasını ve uygulamaların cilt şekline göre yapılması gerektiğini söyledi. Şehirli, "Kış aylarında cilt bakımın daha çok tercih edilmesinin sebebi, yaz aylarında tatile gidilerek keskin güneşin etkisiyle lekeler ve çiller oluşur buna bağlı kış aylarında yapılması gereken işlemdir. Kış aylarında hava çok sert olduğu için, genel olarak insanlarda ciltler çok çabuk kurur, bakım yapıldığı zaman yağ, kir, makyaj atıklarından temizlenir. Cilt yapısına uygun işlemler yapılır, kırışık, leke olan danışanlarımıza 4 seans bakım ile hem leke hem de kırışıklıklarda azalma oluyor. Kuru cildi olan vatandaşların genel olarak nemlendirici kullanması gerekiyor, kuru ciltlerde kırışıklık oluşumunu engeller" dedi.