Gürün'de otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı, dört aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı, dört aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden Ş.Ş.S. (37) yönetimindeki 34 DKC 747 plakalı Toyota marka otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan anne N.S (28) ve dört aylık bebekleri E.E.A.S yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada 4 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı