Gürsu'da Çanakkale Zaferi Coşkusu

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü Gürsu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gürsu'da gün boyu devam eden program, Gürsu Yusufeliler Derneği işbirliğindeki etkinlikle sona erdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü ve Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınması dolayısıyla, Gürsu Belediyesi önünde bir araya gelen Bursa Offroad Kulübü üyeleri, Türk bayraklarının bulunduğu araçlarıyla ilçe merkezinde tur attı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Çanakkale Zaferimizin yıldönümünü kutladığımız bu mübarek günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların bizlere emaneti olan bu cennet vatanı nakış nakış işleyip, ilmek ilmek dokuyoruz. Uğruna kanlarını akıttıkları al sancağımızın göklerde dalgalanması için bugün de bizler canımızı ortaya koymaya hazırız. Barış ortamının sağlanması ve ülkemizi korumak için, şanlı ordumuzun gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bu mübarek günde, Afrin şehir merkezinin kontrol altına almasının da gururunu yaşıyoruz" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla, Gürsu Belediyesi ve Gürsu Yusufelililer Derneği işbirliğinde, Gürsu Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen, "Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz" konulu programla da zaferin yıldönümü kutlandı. Programda araştırmacı yazar Bünyamin Nami Tonka konferans verdi. - BURSA