A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk sınavında Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, iki ülke arasında oynanacak yedinci resmi karşılaşma olma özelliğini taşıyor. Peki, Gürcistan Türkiye tek maç mı, rövanşı var mı?

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEME MAÇI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, gruptaki ilk sınav olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE TEK MAÇ MI,

Türkiye ile Gürcistan "14.10.2025, 21:45" tarihinde tekrar karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmada düdük çalacak isim İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa olacak. Ona yine İtalya'dan Filippo Meli ve Stefano Alassio yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olarak açıklandı.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Milli takım, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile Dünya Kupası bileti için mücadele verecek.

DÜNYA KUPASI ELEME SİSTEMİ

2026'da ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'nda 48 ülke sahne alacak. Avrupa kıtasından 16 takım turnuvada boy gösterecek. Kasım'da tamamlanacak grup maçları sonunda lider çıkan 12 ülke doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak.

Grup ikincileri ise UEFA Uluslar Ligi'nden katılacak 4 ekiple birlikte play-off oynayacak. Mart 2026'da gerçekleşecek bu maçlardan sonra 4 takım daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

Ay-yıldızlı ekibin Gürcistan maçı için belirlenen kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler : Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma : Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet : Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

GÜRCİSTAN'IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Willy Sagnol'un açıkladığı Gürcistan kadrosu şu şekilde:

Kaleciler : Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans : Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha / Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)

MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

A Milli Takım, Gürcistan karşılaşması öncesinde son antrenmanını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümü basına açık tutuldu.

Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Kapalı bölümde ise Gürcistan maçına yönelik taktik provalar gerçekleştirildi.