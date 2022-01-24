Gürcistan Meclis Başkanı: "Bugün ana görev Ukrayna'da yeni savaşın önlenmesidir"

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginlikle ilgili Batı'nın yeni bir savaşa izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginlikle ilgili Batı'nın yeni bir savaşa izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Papuaşvili, yaptığı açıklamada, Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduklarını belirterek "Bugün ana görev Ukrayna'da yeni savaşın önlenmesidir ve bana göre tüm çabamız, işlerimiz, açıklamalarımız Ukrayna'da yeni bir savaşın olmaması yönünde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Batı ülkelerinin iş birliğinin, Ukrayna'ya destek için önemine dikkati çeken Papuaşvili, "Ukrayna'da çatışmaların çıkmasına izin verilmemesi için burada Batı'nın birliği önemli ve kritik." dedi.