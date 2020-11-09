Gürcistan'da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı.

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili