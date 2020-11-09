Gürcistan'da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı
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Gürcistan'da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı

09.11.2020 03:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 03:32

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı.

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Gürcistan'da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı
Gürcistan'da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı
Gürcistan'da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı
Gürcistan'da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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