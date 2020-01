Güray Vural: Takımın Fenerbahçe karşısında taraftara ihtiyacı var

13.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:18

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Güray Vural, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Süper Lig'e yükselen yeni bir takım olarak ilk yarının zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Güray Vural, "Öncelikle yeni bir takımız, yeni bir ekip, hoca ve futbolcu grubu olarak. Bizim için ligin ilk yarısının zor geçeceğini biliyorduk. O takımı oluşturmak, samimiyetin kurulması kolay değildi. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra güzel bir seri yakaladık. 4 maçta 10 puan topladık. Orada o ortamı sağladık. Birbirimizi tanımayı, yönetim, başkan, hoca güzel bir aile olduk. Ardından beklediğimizin üstünde puan aldık. Hedefimiz 25, 30 puan arasıydı. İlk yarıyı 20 puan üstünde bitirdiğimizde, ikinci yarının bizim için daha kolay geçeceğini biliyorduk. İlk yarıyı güzel bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Güzel bir aile ortamı içinde, iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu."HEDEFİMİZ 40 PUAN BARAJINI GEÇMEK"Güray, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Hedefimiz sezon başında olduğu gibi bu ligde kalıcı olabilmek. Ligde kalıcı olmak kolay iş değil. Gaziantep şehri büyük bir şehir, büyük bir camia. Yeni kurulmuş bir takım olabilir ama amaç öncelikle ligde kalabilmek. Bir an önce puanı bulabildiğinizde lig başladığında, o kadar avantaj bizim. Aldığımız puanlara göre sonrasında hedeflerimiz değişecektir. 40 puan barajını geçtikten sonra bu hedef değişecektir. Şu anki hedefimiz bu barajı geçebilmek" şeklinde konuştu."SUMUDICA ESKİ HOCAMDI"Gaziantep FK'ya transfer olma sürecini de anlatan Güray Vural, şunları dedi: "Akhisar ile sözleşmem devam ediyordu. Birçok takımla görüştüm. Bazı bonservis problemleri oldu. Bazı takımlar verdi, bazı takımlar o hedefe ulaşamadı. Ardından buranın eski hocası, Mehmet hoca Akhisar ile anlaştı. Buradan birkaç tane oyuncu istedi. Sumudica da benim eski hocam. Kayserispor'da bir dönem çalıştık beraber. O da beni istedi ve takas yoluyla bu transfer gerçekleşti. Zaten tanıdığım, bildiğim bir hocaydı. Gaziantep şehrine ilk kez geldim. Ama aile olarak çok mutluyuz. Şehri çok seviyoruz. Takıma da şehre de adapte olduk. Benim için bir sıkıntı yok, şu anda her şey yolunda gidiyor.""SUMUDICA ÖZÜR DİLEYEBİLİYOR, BU KONUDA ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜ DE VAR"Teknik direktör Marius Sumudica'nın taktik, disiplin konusunda üst seviye hocalardan birisi olduğuna dikkat çeken Güray Vural, şu ifadeleri kullandı: "Sumudica; disiplinli, işini seven bir hoca. Sempatik hareketleri bazen onun için dezavantajlı olabiliyor. Kayseri'de 1, burada yarım sezon çalıştım. İşiyle alakalı, üst seviye hocalardan birisi. İdmanı, taktik disiplini olsun üst seviye hocalardan birisi. Kayserispor zamanında tartışmalarımız olmuştu hocayla. Aslında ben orada hocayla bir dönem bazı olaylar yaşadım. Kinci bir hoca değil, bazı şeyleri unutan bir hoca ki beni tekrardan buraya alarak, bunu gösterdi. Tamamen o dönemdeki koşullarla ilgili bir şey. Oynayıp oynamamakla ilgili küçük sorunlar yaşamıştık. Ama dediğim gibi kinci biri olmadığı için yaptıkları şeyleri unutabiliyor. Özür dileyebiliyor, bu konuda alçak gönüllülüğü de var.""GÖNLÜMDEN GEÇEN SİVASSPOR'UN HEDEFİNE ULAŞMASI"Gönlünden Demir Grup Sivasspor'un hedefine ulaşmasının geçtiğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Birkaç senedir büyük takımlar, deplasmanlarda oynadıkları maçlarda puan kaybediliyorlar. İç sahada da kaybedebiliyorlar ama eskiden daha rahat kazanıyorlardı. Şimdi herkes o seviyeye ulaştı. Sivasspor'u tebrik ediyorum öncelikle. En büyük avantajlarının da 7, 8 tane Türk oyuncunun bir arada oynaması olduğunu düşünüyorum. Şu anda yabancı-Türk tartışmasının yapıldığı dönemde gerçekten önemli bir örnek oldu Sivasspor. İkinci yarıda da inşallah bu şekilde devam edip, hedeflerine ulaşırlar. Tabii ki ikinci yarı daha zor geçiyor. Büyük takımlar seri yakaladıkları zaman, hedefleri şampiyonluk olduğu için üst sıralarda olacaklardır. Her maç zor, oynayacakları maçlar da zor. Ama bizim gönlümüzden geçen Sivasspor'un hedefine ulaşması" diye konuştu."GÖNÜL İSTER Kİ FUTBOLU BURADA BIRAKABİLEYİM""Hem skor hem de takıma katkı anlamında ilk yarı benim için iyi geçti" diye sözlerini sürdüren Vural, "İkinci yarı bunu devam ettirebilmek önemli, istikrar önemli benim için. Burayla 2 senelik sözleşmem var. Hedefim Antep'e fayda sağlayabilmek. Ailece burayı seviyoruz. Gönül ister ki burada futbolu bırakabileyim. Şu andaki hedefim Süper Lig'de kalıp, futbolu Süper Lig'de bırakabilmek. İnşallah bu hedefime ulaşırım" dedi."TRABZONSPOR'A İSTEYEREK GİTTİM"Trabzonspor'a transfer olduğu dönemi de anlatan tecrübeli futbolcu, "Benim için yanlış bir kariyer planlaması olmadı. Gerçekten çok isteyerek gittim Trabzonspor'a. 2 gün sonra kupa maçında Akhisarspor'a karşı oynadım ve orada kolum kırıldı. Benim için şansız bir andı. 7,8 hafta sahalardan uzak kaldım. Zaten son 7 hafta kalmıştı. Aslında o dönemde Trabzonspor'da karmaşık bir takım vardı. Takım olarak zor bir dönemden geçiyorlardı. O döneme denk gelmem benim için dezavantaj oldu. Böyle şeyler nasip, çok da takılmamak lazım. Daha sonra Kayserispor'a giderek yeni bir başlangıç yaptım ve şu anda olmak istediğim yerdeyim" diye konuştu."GÖREVİMİ YAPAYIM, GERİSİ ŞENOL HOCADA"Daha önce 2, 3 kez milli takıma gittiğini hatırlatan ve tekrardan ay-yıldızlı formayı giymek istediğinin altını çizen kanat oyuncusu, şunları kaydetti: "Orayı 2-3 defa yakaladım. Tekrardan yakalamak tabii ki çok istiyorum. Her Türk oyuncunun hedefinde milli takım vardır. Gönül ister ki tekrardan orayı yakalayabilmek. Ama şu anda çok iyi bir takım oluşturdular. Genç bir grup var. Aralarında tecrübeli oyuncular var. Ben kendi görevimi hem kulübüm hem kendi adıma yapayım, sonrası Şenol hocanın tercihi. 2020'ye katılmamız, Türk oyuncular için büyük avantaj. O takım içinde olabilmek, o maceraya katılabilmek için herkes kendini göstermek isteyecek. Benim de hedefimde her zaman var. İkinci yarı da güzel geçerse neden olmasın.""MİLLİ TAKIMDAN ÇOK UMUTLUYUM"A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in iyi bir oyuncu grubu oluşturduğunu söyleyen Güray Vural, "Şenol hoca güzel bir grup oluşturdu. Avrupa'da oynayan birçok oyuncumuz var. Bu da büyük avantaj bizim için. Eski dönemlerde bu çok yoktu. Şu an ben çok ümitliyim. Yetenekli oyunculara sahibiz" dedi."TAKIMIN FENERBAHÇE KARŞISINDA TARAFTARA İHTİYACI VAR"Ligin açılışında Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçın kendileri için kötü geçtiğini dile getiren Güray Vural, "İlk maç bizim için kötü geçti. Bunu bir rövanş olarak görebiliriz. İçeride daha etkili, baskılı oynuyoruz. Deplasmanda daha çok puan toplamış olabiliriz ama kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği de olacaktır. İnşallah gönül ister ki stadı tamamen dolduralım. Taraftar olarak üst seviyeyi yakaladık. Fenerbahçe maçında takımın onlara çok ihtiyacı var. Ben olmayacağım. Bu sene Fenerbahçe'ye karşı oynamak bana nasip olmadı. İlk maçta sakattım, ikinci maçta cezalıyım. İnşallah güzel bir başlangıç yaparız" şeklinde konuştu."VAR'IN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI VAR"VAR sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan Güray Vural, "Aslında güzel bir şey. Eskiden pozisyon gereği görmüyorduk ya da tekrarda daha sonradan görüyorduk. Şimdi VAR, var. En doğru kararı veren kişiler onlar. Bazı pozisyonları gözle görüp, biz de gördüklerine inanıp sonrasında vermemesi kötü oluyor. Avantajları ve dezavantajları var. Sonuçta bu kural var, biz buna uymak zorundayız. Hakemlerimiz de daha dikkatli olurlarsa, her kulüp için daha sevindirici olur" diyerek sözlerini tamamladı.

