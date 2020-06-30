Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

30.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:23

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 131'e yükseldiğini açıkladı.

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Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu ve şehit Bedirhan bebek ile annesinin faili olan bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonunda 23 tutuklanma

Diyarbakır merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda 63 şüpheli şahsın 76 adresinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 45 şüpheli gözaltına alınırken, 23 şahıs tutuklandı.

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Kısa çalışma süresi 1 ay uzatıldı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan işyerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını bildirdi.

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Barolarla ilgili değişiklik TBMM'de

AK Parti ve MHP'nin ortak değişiklik teklifi olan Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Kanun teklifinde avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde iki bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik tarihine göre ilin adıyla numaralandırılacak.

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Zehir tacirlerine Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle işbirliği yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı" dedi.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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