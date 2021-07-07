Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası670.081.858Akbank346.790.121Yapı ve Kredi Bankası334.958.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası670.081.858
Akbank346.790.121
Yapı ve Kredi Bankası334.958.733
Türk Hava Yolları306.797.100
Kardemir (D)258.593.229
Ereğli Demir Çelik240.337.454
Koza Altın154.326.665
Petkim113.757.496
Şişe Cam112.804.114
SASA Polyester97.424.398
Fenerbahçe Futbol95.915.354
Türkiye Sigorta95.266.774
İş Bankası (C)88.777.492
Koç Holding87.299.086
Arçelik74.936.352
Tüpraş74.478.971
Logo Yazılım68.545.923
ASELSAN65.234.754
Karsan Otomotiv64.714.118
Halkbank60.614.656
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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