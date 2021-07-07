Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası670.081.858Akbank346.790.121Yapı ve Kredi Bankası334.958.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|670.081.858
|Akbank
|346.790.121
|Yapı ve Kredi Bankası
|334.958.733
|Türk Hava Yolları
|306.797.100
|Kardemir (D)
|258.593.229
|Ereğli Demir Çelik
|240.337.454
|Koza Altın
|154.326.665
|Petkim
|113.757.496
|Şişe Cam
|112.804.114
|SASA Polyester
|97.424.398
|Fenerbahçe Futbol
|95.915.354
|Türkiye Sigorta
|95.266.774
|İş Bankası (C)
|88.777.492
|Koç Holding
|87.299.086
|Arçelik
|74.936.352
|Tüpraş
|74.478.971
|Logo Yazılım
|68.545.923
|ASELSAN
|65.234.754
|Karsan Otomotiv
|64.714.118
|Halkbank
|60.614.656
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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