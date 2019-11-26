Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.161.450.574
Kardemir (D) 323.960.

26.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:30
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.161.450.574
Kardemir (D) 323.960.987
Ereğli Demir Çelik 245.194.372
Garanti Bankası 243.629.194
ASELSAN 218.958.916
Halkbank 149.670.236
Tüpraş 127.831.534
Petkim 125.061.215
Pegasus 121.428.461
Vakıflar Bankası 110.749.354
Emlak Konut GMYO 110.742.101
Şişe Cam 104.895.886
Tekfen Holding 89.102.620
İş Bankası (C) 88.701.262
Koç Holding 83.563.129
Akbank 81.864.043
Türk Telekom 69.844.463
İş Fin.Kir. 67.515.468
Tukaş 61.183.228
Gersan Elektrik 60.525.386
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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