Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 797.628.181 Kardemir (D) 421.024.666 Türk Hava Yolları 264.059.822 Sasa Polyester 193.826.966 Akbank 143.746.447 İpek Doğal Enerji 140.499.579 Petkim 126.216.448 T. Halk Bankası 116.522.205 Koza Madencilik 103.490.458 İş Bankası (C) 81.781.561 Aselsan 81.152.512 Emlak Konut GMYO 80.599.254 Turkcell 73.721.330 Yapı ve Kredi Bank. 67.273.373 Ereğli Demir Çelik 66.105.312 Koç Holding 65.861.869 Koza Altın 47.938.098 Tüpraş 45.900.027 Türk Telekom 44.706.570 Vakıflar Bankası 43.826.925

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)