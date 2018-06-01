Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası797.628.181 Kardemir (D)421.024.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası797.628.181
Kardemir (D)421.024.666
Türk Hava Yolları264.059.822
Sasa Polyester193.826.966
Akbank143.746.447
İpek Doğal Enerji140.499.579
Petkim126.216.448
T. Halk Bankası116.522.205
Koza Madencilik103.490.458
İş Bankası (C)81.781.561
Aselsan81.152.512
Emlak Konut GMYO80.599.254
Turkcell73.721.330
Yapı ve Kredi Bank.67.273.373
Ereğli Demir Çelik66.105.312
Koç Holding65.861.869
Koza Altın47.938.098
Tüpraş45.900.027
Türk Telekom44.706.570
Vakıflar Bankası43.826.925
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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