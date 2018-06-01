Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası797.628.181 Kardemir (D)421.024.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|797.628.181
|Kardemir (D)
|421.024.666
|Türk Hava Yolları
|264.059.822
|Sasa Polyester
|193.826.966
|Akbank
|143.746.447
|İpek Doğal Enerji
|140.499.579
|Petkim
|126.216.448
|T. Halk Bankası
|116.522.205
|Koza Madencilik
|103.490.458
|İş Bankası (C)
|81.781.561
|Aselsan
|81.152.512
|Emlak Konut GMYO
|80.599.254
|Turkcell
|73.721.330
|Yapı ve Kredi Bank.
|67.273.373
|Ereğli Demir Çelik
|66.105.312
|Koç Holding
|65.861.869
|Koza Altın
|47.938.098
|Tüpraş
|45.900.027
|Türk Telekom
|44.706.570
|Vakıflar Bankası
|43.826.925