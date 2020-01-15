Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Grubu Holding 19,95...
15.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Grubu Holding
|19,95
|18,57
|7,43
|Güneş Sigorta
|2,35
|2,21
|6,33
|Turcas Petrol
|3,26
|3,07
|6,19
|Netaş Telekom.
|14,45
|13,72
|5,32
|Çelebi
|108,30
|103,10
|5,04
|Karel Elektronik
|17,65
|17,01
|3,76
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|1,57
|3,18
|Bizim Mağazaları
|12,68
|12,35
|2,67
|Eczacıbaşı İlaç
|4,00
|3,91
|2,30
|Çemtaş
|8,43
|8,25
|2,18
|Kerevitaş Gıda
|3,30
|3,24
|1,85
|Doğuş Otomotiv
|10,54
|10,38
|1,54
|İş Y. Men. Değ.
|4,78
|4,71
|1,49
|Sabancı Holding
|10,51
|10,36
|1,45
|Koza Altın
|77,80
|76,75
|1,37
|MLP Sağlık
|16,00
|15,80
|1,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,71
|10,59
|1,13
|Anadolu Hayat Emek.
|7,02
|6,95
|1,01
|Klimasan Klima
|18,23
|18,06
|0,94
|Aksigorta
|6,71
|6,66
|0,75
Kaynak: AA