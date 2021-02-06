'Günümüz Fotoğraflarıyla Gravürlerde Eyüpsultan' sergisi kapılarını açtı

Eyüpsultan'ın mimarisi ve topografyasının değişimini tarihi gravürlerin güncel fotoğrafları eşliğinde yansıtan 'Günümüz Fotoğraflarıyla Gravürlerde Eyüpsultan' kitabı yayımlandı. Kitapta yer alan eserlerden oluşan sergi, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Eski Eyüpsultan ile günümüz Eyüpsultan'ı gravür, resim ve fotoğraflarla bir araya getiren 'Günümüz Fotoğraflarıyla Gravürlerde Eyüpsultan' kitabı yayımlandı. Kitapta yer alan eserlerden oluşan sergi, Eyüpsultan Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı. Sergiye Belediye Başkanı Deniz Köken ve onur konuğu Beşir Ayvazoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Albüm, İstanbul'un son 300 yıllık siluetine ışık tutmasıyla dikkat çekiyor.

"SON 300 YILIN SANATINI BULUŞTURDUK"

Sergide konuşan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Ressamların eserlerinden gravüre dönüşmüş nadide eserleri fotoğraf sanatıyla bir araya getirdik. Yeni nesil bu eserlerden yararlanarak ilçemizin nereden nereye geldiğini görmüş olacaklar. Biz son 300 yılın sanatını buluşturduk. Gravür, resim ve fotoğraf sanatını bir araya getirdik. İstanbul'un merkezi Eyüpsultan diyoruz. Eyüpsultan'ın İstanbul'un Fethinden de eski bir tarihi var. Elimizdeki tarihi derleyip vatandaşımızla buluşturmak istedik. Güzel bir çalışma ortaya çıkardık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı