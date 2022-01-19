Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 7 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 8 bin 923 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 7 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 8 bin 923 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 554 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 501 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 7 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 8 bin 923 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 557 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 373 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.