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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 798 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 29 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 798 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 29 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 980 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 167 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 798 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 29 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 828 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 85 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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