Güneydoğu'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt'te, 13 Mayıs'a kadar yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.