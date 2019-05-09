Güneydoğu Çiftçisinin Yüzü Yağmurla Güldü

DİYARBAKIR/ Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ayda düşen yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkması, çiftçilerin yüksek verim beklentisini artırdı.

Tarımın lokomotif sektör olduğu bölgede Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da geçen yıl ekim kasım ve aralık, bu yıl da ocak şubat ve martta düşen yağış miktarı bir önceki yıla oranla yüzde 69 artış gösterdi.

Yağışın beklenenin üzerinde olması bölgede buğday, arpa ve kırmızı mercimek üretimi yapan çiftçiye umut oldu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen seneye oranla bu yıl yağışın yüksek olmasının hububat üretiminde rekolteyi artıracağını söyledi.



"Çiftçi bu yıl yüksek ürün alacak"

"Yağışın beklenenden çok fazla olması, topraktaki eksik su rezervinin doyması bakımından önemli. Dolayısıyla çiftçi bu yıl yüksek ürün alacak, gelecek yıllar için de kısmen ürün garantisi oluşacak." diyen Yıldırım, bu nedenle yağışın hem bu yıl nem de gelecek yıl için sevindirici olduğunu vurguladı.

Yıldırım, son 10 yılda bölgedeki toprağın su seviyesinde azalma olduğuna işaret ederek, iki yılın bu şekilde yağışlı geçmesi halinde çiftçinin en az 5 yıl ürün garantisi almış olacağını aktardı.

"Bu sene yağışlar bölge çiftçisine tahıl başta olmak üzere yüksek ürün garantisi verecek. İkinci ürün ekiliyorsa sulu tarımda onlara da bir destek sağlanmış olacak." ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özelikle kuru tarım yapılan yerlerde buğdayda ortalama dönüme 350-450 kilogram verim alınmaktadır. Yağışlardan dolayı aynı tarlada verimin 200 kilogram artacağını tahmin ediyoruz. Yağıştan dolayı dönüm başına ortalama 550-650 kilogram verim bekliyoruz. Türkiye ortalamasına baktığımızda bu rakam 300 kilogramdır."

Başta buğday olmak üzere, arpa, mercimek ve nohutta yüksek verim alınmasını beklediklerini aktaran Yıldırım, yağışın Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman gibi kentlerde verimin garanti olduğunu belirtti.

"Umudumuz rekoltenin yüksek olacağı yönünde"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Mehmet Cevat Delil, bölgenin son yılların en çok yağış alan dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Yağışın rekolte ve çiftçinin gelirinde artış sağlayacağını dile getiren Delil, "Bu yağış çiftçiyi sevindiriyor. Daha önceki yıllarda kuraklık yaşadık ama bu seneki yağış çiftçimizin yüzünü güldürdü. Hem barajlarımızın doluluk oranı arttı hem de bu sene buğday ve arpada yüksek rekolte beklemekteyiz." diye konuştu.

"Umudumuz rekoltenin yüksek olacağı yönünde"

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter ise Mardin Ovası'nda çiftçilerin yüzde 80'inin kendi imkanıyla açtıkları kuyudan sulama yaptığını belirterek, "Bu sene Allah'ın rahmeti ve bereketiyle son 50 yılda görülmemiş yağmur yağdı." dedi.

Artık güneşli günlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Öter, "Şu anda umutluyuz. Mahsulde beklentimiz, umudumuz rekoltenin yüksek olacağı yönünde." şeklinde konuştu.

Öter, ülkenin hububat ihtiyacının yüzde 20'sinin Mardin Ovasından karşılandığını aktararak, ovanın ülke ekonomisine de katkı sağladığını kaydetti.

Kızıltepe ilçesinin Akyazı köyünde çiftçilik yapan Hıdır Kuzu (76), bu sene düşen yağıştan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kuzu, "Bu seneye kadar böyle yağış görmedim. Ovada topraklar su tuttu. Yağış bereketli, inşallah güneş ile de ekinler iyi olacak." dedi.

Artuklu ilçesinin Eryeri köyünde çiftçilik yapan Abdulkadir Atlı da düşen yağış nedeniyle bol mahsul beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA