Güney Kore ve ABD liderleri Mayıs ayında bir araya gelecek
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Güney Kore ve ABD liderleri Mayıs ayında bir araya gelecek

Güney Kore ve ABD liderleri Mayıs ayında bir araya gelecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs ayında Washington'da bir zirve gerçekleştireceği belirtildi.

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Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs ayında Washington'da bir zirve gerçekleştireceği belirtildi.

Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine Mayıs ayının ikinci yarısında Washington'a ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi. Güney Kore Başkanlık sözcüsü Kang Min-seok, zirvede liderlerin Seul-Washington ittifakı, Kore yarımadasının nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve kalıcı barışın tesis edilmesinin yollarını görüşmesinin planlandığını belirtti.

Moon'un, Mayıs ayındaki Washington ziyareti Mayıs 2017'de göreve başlamasından bu yana ABD'ye yaptığı dördüncü ziyaret olacak. Biden ve Moon daha önce, iki kez telefonda görüşmüştü.

Beyaz Saray da iki liderin planlanan zirvesine ilişkin ayrı bir açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'u Mayıs ayının ikinci yarısında Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyor. Bunun için tarihi hala kesinleştiriyoruz. Dışişleri Bakanı Blinken ve Austin'in Seul'e yaptığı son iki ziyareti ve ulusal güvenlik danışmanlarının Annapolis'teki üçlü toplantısının ardından yapılan bu ziyaret, ABD ile Güney Kore arasındaki sağlam ittifakı ve iki ülkenin halkları arasında uzun süredir devam eden bağ ve dostlukları vurgulayacak" dedi. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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